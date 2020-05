DGAP-News: MPH Health Care AG: veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 - verkürzte Fristen für Hauptversammlung am 22.07.2020 (deutsch)

MPH Health Care AG: veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 - verkürzte Fristen für Hauptversammlung am 22.07.2020

- Konzern-Jahresüberschuss (IFRS) 11,08 Mio. Euro (Vorjahr 37,02 Mio. Euro)

- Anstieg des Eigenkapitals (IFRS) auf 271,64 Mio. Euro (Vorjahr 269,13 Mio. Euro). Steigerung des Net Asset Value auf 6,34 Euro je Aktie (Vorjahr 6,29 Euro je Aktie)

- Hauptversammlung weiterhin für 22.07.2020 geplant - verkürzte Fristen

Berlin, 27. Mai 2020. Die MPH Health Care AG ("MPH") hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Demnach betrug der Konzern-Jahresüberschuss gemäß Bilanzierung nach IFRS 11,08 Mio. Euro (Vorjahr 37,02 Mio. Euro). Das Eigenkapital hat sich von 269,13 Mio. Euro am 31.12.2018 auf 271,64 Mio. Euro zum 31.12.2019 erhöht. Der NAV (Net Asset Value) hat sich entsprechend von 6,29 Euro je Aktie per 31.12.2018 auf 6,34 Euro je Aktie zum 31.12.2019 erhöht.

Der Konzernjahresabschluss 2019 wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12.05.2020 festgestellt.

Der Geschäftsbericht 2019 der MPH Health Care AG steht zum Download unter www.mph-ag.de/finanzberichte/ bereit.

Nach derzeitiger Planung soll die Hauptversammlung der MPH Health Care AG weiterhin am 22. Juli 2020 stattfinden. Die Gesellschaft beobachtet hierzu die weitere Entwicklung des Corona-Pandemiegeschehens, um auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob entweder eine Präsenzveranstaltung oder eine virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden soll. Hierzu wird die Gesellschaft mit verkürzten Ladungs- und Mitteilungsfristen arbeiten. Die Einladung zur Hauptversammlung wird voraussichtlich gegen Ende der KW 26 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Über die MPH Health Care AG:

Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Kauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen und Unternehmensanteilen, insbesondere in Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Aber auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale aus wachstums- und ertragsstarken Branchen.

Die MPH Health Care AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kennzahlen zur Aktie der MPH Health Care AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 42.813.842 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien

ISIN: DE000A0L1H32

WKN: A0L1H3 Börsenkürzel: 93M

Kontakt: Patrick Brenske, Vorstand Corporate Communications E-Mail: ir@mph-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 863 21 45 60 Fax: 030 / 863 21 45 69 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de

