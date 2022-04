DGAP-News: Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2022 (deutsch)

Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2022

Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Quartal 2022

- Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

- Umsatz beträgt EUR 52,2 Mio, EBIT liegt bei EUR -1,0 Mio.

Hamburg, 29. April 2022 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7 ) hat von Januar bis März 2022 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 52,2 Mio. (Vorjahr: EUR 60,9 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR -1,0 Mio. (Vorjahr: EUR -0,6 Mio.) aus. Das Konzernergebnis verringerte sich auf EUR -1,3 Mio., nach EUR -1,1 Mio. im Vorjahr. Damit liegen die Ergebnisse im saisonbedingt traditionell eher schwachen 1. Quartal im Rahmen der Erwartungen, wobei ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen aufgrund der Unternehmens-verkäufe im zweiten Halbjahr des Vorjahres nur bedingt aussagekräftig ist. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist belastet durch Sondereffekte im Rahmen der Veräußerungen der Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee und liegt daher mit EUR 0,7 Mio. deutlich unter dem Cashflow des Vorjahres (EUR 6,5 Mio.).

Der Geschäftsbereich Renewables konnte im 1. Quartal Umsatzerlöse in Höhe von EUR 18,1 Mio. erwirtschaften, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0,8 Mio. entspricht. In den Bereichen Schiff und Hochbau/Infrastruktur stiegen die Umsatzerlöse ebenfalls: im Bereich Schiff von EUR 16,0 Mio. auf EUR 16,5 Mio. und im Geschäftsbereich Hochbau/Infrastruktur von EUR 15,9 Mio. auf EUR 17,2 Mio. In den Vorjahreserlösen der beiden Bereiche sind die Umsätze einer im Jahr 2021 veräußerten Tochtergesellschaft enthalten. Im Bereich Öl & Gas reduzierten sich die Umsatzerlöse sehr deutlich von EUR 15,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 6,3 Mio. im Berichtszeitraum. Die Umsatzerlöse des Vorjahres beinhalten die Erlöse aus den Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee, welche zum 31. Dezember 2021 verkauft wurden.

Im Segment Energy reduzierten sich die Umsatzerlöse im 1. Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufgrund des Verkaufs der Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee von EUR 29,6 Mio. auf EUR 17,3 Mio. Das Segment Marine & Construction konnte die Umsatzerlöse um EUR 4,6 Mio. von EUR 31,6 Mio. auf EUR 36,2 Mio. steigern.

Die Prognose für das Jahr 2022 ist unverändert. Unter der Voraussetzung, dass die COVID-19-Einschränkungen geringer als im Jahr 2021 ausfallen, planen Vorstand und Aufsichtsrat mit Umsatzerlösen von rund EUR 250 Mio. und einem EBIT zwischen EUR 5 Mio. und EUR 8 Mio. Der Rückgang von Umsatzerlösen und EBIT im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den Unternehmensverkäufen. Bereinigt um die Unternehmensverkäufe wird mit steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen gerechnet.

Der Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 hat nach aktuellen Erkenntnissen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernprognose. Allerdings könnten Probleme in den Lieferketten von benötigen Materialien sowie anhaltend hohe oder sogar noch steigende Energiepreise bei einem länger andauernden Krieg die Prognose negativ beeinflussen.

Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten:

in TEUR 1. Quartal 1. Quartal 2022 2021 Ergebnis Umsatzerlöse 52.164 60.903 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor 251 1.985 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -1.042 -617 Ergebnis vor Steuern (EBT) -1.313 -987 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes -141 -984 Konzernergebnis Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten in -0,01 -0,05 Geschäftsbereichen EUR Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 742 6.493 Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 348 713

Bilanz 31.03.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 141.519 147.948 Anlagevermögen1 36.892 38.357 Eigenkapital 76.119 77.336 Eigenkapitalquote in % 53,8 52,3

Mitarbeiter 1. Quartal 1. Quartal 2022 2021 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) An- 2.230 2.754 zahl 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche.

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und 140 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Hochbau/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com

Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-166; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

