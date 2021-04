DGAP-News: Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2020 (deutsch)

Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2020

Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2020

- Entwicklung deutlich belastet durch die COVID-19-Pandemie

- Umsatz beträgt EUR 260,4 Mio., EBIT liegt bei EUR 3,0 Mio.

- Dividende von EUR 0,12 je Aktie vorgeschlagen

- Auftragsbestand in Höhe von EUR 272 Mio.

- Umsatz und EBIT 2021 abhängig von Entwicklung der Pandemie

Hamburg, 1. April 2021 - Bei der Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7 ) stand das Jahr 2020 ganz im Zeichen der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkung auf das Geschäft. Frühzeitige Maßnahmen auf allen Ebenen sowie einige Großprojekte, die in der Pandemie unter erschwerten Bedingungen weiterliefen, haben einen Verlust in diesem negativen Ausnahmejahr verhindert. Die Umsatzerlöse sanken um 11,8 % auf EUR 260,4 Mio. Das EBIT fiel um 75,5 % von EUR 12,4 Mio. auf EUR 3,0 Mio. Die EBIT-Marge verschlechterte sich entsprechend von 4,2 % auf 1,2 %. Das Konzernergebnis verringerte sich um 79,6 % auf EUR 1,3 Mio., nach EUR 6,3 Mio. im Vorjahr. Nach dem Abzug der Fremdanteile steht den Aktionären von Muehlhan ein Ergebnis von EUR 0,3 Mio. zu. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist mit EUR 11,8 Mio. hingegen erfreulich.

Bei der Betrachtung nach Geschäftsbereichen zeigt sich, dass es im Geschäftsfeld Schiff zu einem leichten Umsatzrückgang um EUR 3,8 Mio. auf EUR 65,6 Mio. gekommen ist. Das EBIT des Bereichs halbierte sich auf EUR 3,6 Mio. Das Geschäftsfeld Öl & Gas hatte durch die COVID-19-Pandemie sowie einen weiterhin niedrigen Ölpreis erhebliche Probleme und musste einen Umsatzrückgang um EUR 18,0 Mio. auf EUR 60,4 Mio. verzeichnen. Das EBIT konnte mit EUR 0,3 Mio. positiv gehalten werden. Im Renewables-Geschäftsbereich stiegen die Umsatzerlöse im Wesentlichen aufgrund der Geschäftsausweitung im Bereich der Wartung von Windkraftanlagen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 17,9 Mio. auf EUR 63,5 Mio. Das EBIT betrug EUR 6,1 Mio., nach einem negativen Vorjahresergebnis. Am stärksten hat das Industrie-/Infrastrukturgeschäft unter den Folgen der COVID-19-Pandemie gelitten. Durch Projektunterbrechungen und -verschiebungen aufgrund der zahlreichen Einschränkungen verringerten sich die Umsatzerlöse um EUR 31,1 Mio. auf EUR 71,0 Mio. Das EBIT ist mit EUR -4,2 Mio. deutlich negativ, nach EUR 3,8 Mio. im Vorjahr.

Bei der geografischen Betrachtung zeigt sich, dass in der Region Europa trotz der COVID-19-Pandemie aufgrund des erfolgreichen Ausbaus der Wind-Service-Aktivitäten ein Umsatzwachstum von 2,3 % auf EUR 238,8 Mio. erzielt werden konnte. Das EBIT sank um EUR 2,2 Mio. auf EUR 8,6 Mio., da die Mehrzahl der europäischen Gesellschaften von den Auswirkungen der Pandemie betroffen war. Im Nahen Osten hingegen sanken die Umsatzerlöse deutlich um EUR 8,5 Mio. auf EUR 14,3 Mio. Der Rückgang resultiert aus den Auswirkungen der Pandemie, einer allgemein nachlassenden Investitionstätigkeit und aus einer selektiveren Projektauswahl. Das EBIT wurde mit Wertminderungen auf Forderungen und Sicherungseinbehalte belastet und ist mit EUR -2,6 Mio. deutlich negativ. In Nordamerika ist das Geschäft pandemiebedingt nahezu zum Erliegen gekommen. Es konnten lediglich EUR 4,6 Mio. Umsatzerlöse erzielt werden, nach EUR 24,4 Mio. im Vorjahr. Das EBIT sank auf EUR -2,3 Mio., nachdem es im Vorjahr projektbedingt mit EUR 3,5 Mio. überdurchschnittlich positiv war. Ähnlich war die Situation im Rest der Welt. Reiserestriktionen und Schließungen von Plattformen haben es weitestgehend unmöglich gemacht, Öl- und Gasprojekte abzuarbeiten. Die Umsatzerlöse sanken in der Folge um EUR 11,7

Mio. auf EUR 3,9 Mio. und das EBIT war mit EUR -1,0 Mio. negativ (Vorjahr: EUR 1,6

Mio).

Im Segment Energy konnte der Umsatz nach EUR 114,5 Mio. im Vorjahr mit EUR 113,6 Mio. im Berichtsjahr nahezu konstant gehalten werden. Das EBIT blieb mit EUR 5,5 Mio. ebenfalls nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr (EUR 5,9 Mio.). Während es im Öl- und Gasgeschäft zu deutlichen Umsatz- und damit verbundenen Ergebnisrückgängen kam, konnte im Bereich Renewables ein deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg erreicht werden. Das Segment Marine & Construction erzielte mit EUR 148,6 Mio. um EUR 34,6 Mio. geringere Umsatzerlöse als im Jahr 2019. Das EBIT sank von EUR 10,1 Mio. auf EUR 0,9 Mio. Der Rückgang des EBIT ist neben den Auswirkungen der Pandemie auch auf Wertberichtigungen auf Forderungen zurückzuführen.

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat angesichsts der stabilen Lage der Muehlhan-Gruppe vor, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 0,12 je Aktie auszuschütten, nachdem im Vorjahr aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung der Pandemie keine Dividende aus dem Ergebnis 2019 ausgeschüttet worden ist.

Die Prognose für das Jahr 2021 hängt entscheidend vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Vorstand und Aufsichtsrat von Muehlhan erwarten für das Jahr 2021 Umsatzerlöse und ein Ergebnis ähnlich wie im Jahr 2020, sollte es keine signifikanten Verbesserungen der Pandemielage geben. Die Umsatzerlöse und das Ergebnis des Jahres 2019 werden auch bei zeitnaher Aufhebung sämtlicher Einschränkungen 2021 kaum erreichbar sein, da die komplette Aufnahme aller wirtschaftlichen Tätigkeiten Vorlauf benötigt und zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts bereits knapp drei Monate unter Lockdownbedingungen verstrichen sind.

Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten:

in TEUR 2020 2019 Ergebnis Umsatzerlöse 260.383 295.269 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor 14.403 24.505 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 3.035 12.400 (EBIT) Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.336 10.513 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes 305 6.323 Konzernergebnis Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten in 0,02 0,33 Geschäftsbereichen EUR Mittelzufluss/-abfluss aus laufender 11.759 10.888 Geschäftstätigkeit Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 4.311 8.129

Bilanz 30.12.2020 31.12.2019 Bilanzsumme 161.596 175.370 Anlagevermögen1 63.490 68.634 Eigenkapital 69.164 71.761 Eigenkapitalquote in % 42,8 40,9 Mitarbeiter 2020 2019 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) An- 2.790 3.103 zahl 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com

Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-166; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

