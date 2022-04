DGAP-News: Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021 (deutsch)

Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021

PRESSEMITTEILUNG

Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2021

- Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

- Umsatz liegt mit EUR 298,5 Mio. leicht über der Prognose

- EBIT aus operativem Geschäft mit EUR 9,8 Mio. im Rahmen der Erwartungen

- Mit Sondereffekten ergibt sich Konzern-EBIT von EUR 16,7 Mio.

- Dividende von EUR 0,75 je Aktie vorgeschlagen

Hamburg, 1. April 2022 - Das Jahr 2021 war für Muehlhan noch stark von der COVID-19-Pandemie geprägt. Im zweiten Halbjahr wurden zudem im Zuge der strategischen Fokussierung der Gruppe zwei Unternehmensteile veräußert. Trotz der zum Teil fortdauernden Einschränkungen durch die Pandemie konnten die budgetieren operativen Ergebnisse erreicht werden. Hinzu kamen die Ergebnisse aus den Entkonsolidierungen der verkauften Unternehmen sowie weitere Sondereffekte. Die Umsatzerlöse stiegen um EUR 38,1 Mio. auf EUR 298,5 Mio. und lagen damit über den Umsatzerlösen des Jahres 2019 vor der Pandemie. Das EBIT betrug EUR 16,7 Mio. und lag damit um EUR 13,7 Mio. über dem stark durch die Pandemie beeinflussten EBIT von 2020. Das EBIT aus dem operativen Geschäft lag bei EUR 9,8 Mio. und damit im Rahmen der Erwartungen. Hinzu kamen die Entkonsolidierungsergebnisse aus den Unternehmensverkäufen, Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Verkäufen sowie eine Wertminderung auf einen Geschäfts- oder Firmenwert. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,2 % auf 5,6 % und nach Eliminierung der Sondereffekte auf 3,3 %. Das Konzernergebnis erhöhte sich um EUR 8,5 Mio. auf EUR 9,8 Mio. Nach dem Abzug der Fremdanteile steht den Aktionären von Muehlhan ein Ergebnis von EUR 8,3 Mio. zu, nach EUR 0,3 Mio. im Vorjahr. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist aufgrund des zu finanzierenden Umsatzwachstums und der Tendenz von Kundenseite, Zahlungen in das neue Jahr zu verzögern, mit EUR -5,0 Mio. negativ.

Der Geschäftsbereich Renewables zeigte auch im Jahr 2021 wieder ein deutliches Wachstum. Die Umsatzerlöse stiegen im Wesentlichen aufgrund der Geschäftsausweitung im Bereich der Installation und Wartung von

Windkraftanlagen um EUR 17,9 Mio. auf EUR 81,4 Mio. und das EBIT stieg auf EUR 6,5

Mio. Im Bereich Schiff konnte bei leicht rückläufigen Umsatzerlösen das EBIT deutlich um EUR 1,9 Mio. auf EUR 5,5 Mio. gesteigert werden. Im Geschäft Hochbau/Infrastruktur stagnierten die Umsatzerlöse pandemiebedingt bei EUR 71,9 Mio. Hinzu kommen die Beendigung der Aktivitäten im Nahen Osten und der Verkauf des Gerüstbaus in Hamburg zum 30. September 2021. Das EBIT ist dagegen mit EUR 0,7 Mio. wieder positiv, nach einem EBIT von EUR -4,2 Mio. im Vorjahr. Im Geschäftsbereich Öl & Gas konnten die Umsatzerlöse um EUR 23,6 Mio. auf EUR 84,0 Mio. gesteigert werden. Ursache hierfür waren insbesondere einige Großprojekte. Das EBIT verbesserte sich von EUR 0,3 Mio. auf EUR 3,9 Mio.

Das Segment Energy befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Verantwortlich dafür sind die Aktivitäten rund um Windkraftanlagen sowie Großprojekte im Bereich Öl & Gas. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich von EUR 41,7 Mio. auf EUR 155,3 Mio. Das EBIT stieg von EUR 5,5 Mio. im Vorjahr auf EUR 7,0 Mio. im Jahr 2021. Das Öl- und Gasgeschäft in der Nordsee wurde zum Jahresende 2021 verkauft. Im Segment Marine & Construction konnten trotz eines Unternehmensverkaufs fast konstante Umsatzerlöse in Höhe von EUR 142,9 Mio. erzielt werden. Das EBIT erhöhte sich deutlich von EUR 0,9 Mio. auf EUR 5,1 Mio., wobei das Vorjahr deutlich durch die COVID-19-Pandemie belastet war.

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Aktionären für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von EUR 0,75 je Aktie auszuschütten und so die Aktionäre sowohl am operativen Ergebnis als auch an den Erträgen aus den Unternehmensverkäufen zu beteiligen.

Eine Prognose für das Jahr 2022 ist aufgrund der weiter vorhandenen Unwägbarkeiten beim Verlauf der COVID-19-Pandemie nur eingeschränkt möglich. Unter der Voraussetzung, dass die Einschränkungen geringer als im Jahr 2021 ausfallen, planen Vorstand und Aufsichtsrat mit Umsatzerlösen von rund EUR 250 Mio. und einem EBIT zwischen EUR 5 Mio. und EUR 8 Mio. Der Rückgang von Umsatzerlösen und EBIT im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus den Unternehmensverkäufen. Bereinigt um die Unternehmensverkäufe wird mit steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen gerechnet. Der Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 hat nach aktuellen Erkenntnissen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernprognose. Allerdings könnten Probleme in den Lieferketten von benötigen Materialien sowie anhaltend hohe oder sogar noch steigende Energiepreise bei einem länger andauernden Krieg die Prognose negativ beeinflussen.

Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten:

in TEUR 2021 2020 Ergebnis Umsatzerlöse 298.516 260.382 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor 27.205 14.403 Abschreibungen (EBITDA) Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit 16.742 3.035 (EBIT) Ergebnis vor Steuern (EBT) 14.884 1.336 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes 8.270 305 Konzernergebnis Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten in 0,43 0,02 Geschäftsbereichen EUR Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -5.019 11.759 Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 4.232 4.311

Bilanz 31.12.2021 31.12.2020 Bilanzsumme 147.948 161.596 Anlagevermögen1 38.357 63.490 Eigenkapital 77.336 69.164 Eigenkapitalquote in % 52,3 42,8

Mitarbeiter 2021 2020 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) An- 2.818 2.790 zahl 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche.

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Hochbau/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com

Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-166; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

Muehlhan AG
Schlinckstrasse 3
21107 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 75271 0
E-Mail: investorrelations@muehlhan.com
Internet: www.muehlhan.com

ISIN: DE000A0KD0F7

ISIN: DE000A0KD0F7
WKN: A0KD0F
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

