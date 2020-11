DGAP-News: Muffenrohr: Mehr Service und Präsenz im Harz: Tiefbau-Spezialist Muffenrohr baut Netzwerk aus (deutsch)

Muffenrohr: Mehr Service und Präsenz im Harz: Tiefbau-Spezialist Muffenrohr baut Netzwerk aus

PRESSEINFORMATION

Mehr Service und Präsenz im Harz Tiefbau-Spezialist Muffenrohr baut Netzwerk aus

Berlin, Oktober 2020. Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH übernimmt zum 01. Dezember 2020 das operative Geschäft der Harzrohr Handelshaus GmbH. Damit erweitert Muffenrohr Tiefbauhandel das bestehende Netzwerk in der Region Harz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das künftige Zusammenspiel der etablierten Muffenrohr-Standorte Goslar und Kabelsketal (Gröbers) mit dem operativen Geschäft der Harzrohr Handelshaus GmbH hat viele Vorteile für die Kunden, wie Muffenrohr-Geschäftsführer Mario Hinz betont: "Unser Netzwerk aus deutschlandweit jetzt 33 Standorten wächst weiter. Nun können wir die Kunden im Harz logistisch optimal bedienen."

Neben den Logistik-Vorteilen wurde darüber hinaus im Zuge der Übernahme der Geschäftsaktivitäten auch die Lagerfläche um 2.500 Quadratmeter erweitert. Dies bietet weitere Vorteile. Zukünftig wird es möglich sein, die gesamte Sortimentsbreite rund um den Tiefbau anzubieten. Neben dem bestehenden Sortimentsbereich Versorgung antwortet Muffenrohr damit auf die steigende Nachfrage nach Angeboten und Leistungen in der Tiefbau-Entsorgung.

Mit dem 01. Dezember 2020 beginnt ein neues Kapitel für den Tiefbaufachhandelsstandort Blankenburg: "Besonders freuen wir uns darüber, dass wir die gesamte Belegschaft am Standort für die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH gewinnen konnten. Wir sehen uns in der Verantwortung, das in 26 Jahren unter der Flagge Harzrohr Erreichte fortzuführen und weiter zu entwickeln." so Jan Spanier, Geschäftsführer der Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH.

Herr Uwe Milnikel, langjähriger Gesellschafter der Harzrohr Handelshaus GmbH, wird als zukünftiger Niederlassungsleiter die Verantwortung am Standort übernehmen. Damit stellt der Tiefbau-Spezialist auch gegenüber Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten die notwendige Kontinuität sicher.

"Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH verfolgt auch mit dieser Entscheidung konsequent die strategische Zielsetzung, starke lokale Netzwerke zu entwickeln. Der Faktor Zeit in der Belieferung und das Thema Materialverfügbarkeit werden in Zukunft noch eine deutlich stärkere Bedeutung erlangen. Dieser Herausforderung stellen wir uns.", so Mario Hinz, Geschäftsführer Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH.

Der Qualitätsführer der Tiefbaubranche Muffenrohr entwickelt konsequent starke lokale Netzwerke und will weiter wachsen (Foto: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH)

Über Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ist eine bundesweit einheitliche Organisation mit 33 Standorten, rund 500 Mitarbeitern und über 100 Jahren Erfahrung im Tiefbau-Fachhandel. Tief- und Straßenbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Planer, Architekten, Kommunen und Verbände profitieren vom umfangreichen Sortiment aus den Bereichen Versorgung, Entsorgung, Oberfläche und Baugeräte/Werkzeuge. Als Qualitätsführer in der Tiefbaubranche bieten wir unseren Kunden umfassende Beratungskompetenz und starke Serviceleistungen.

Weitere Informationen zu Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH finden Sie im Internet auf www.muffenrohr.de

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019 mit rund 5.000 Mitarbeitern in bundesweit 217 Niederlassungen einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11 Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe

Dämmisol Baustoffe GmbH

Dr. Sporkenbach GmbH

Fliesen Discount GmbH

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt

STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Pressekontakt Dr. Katharina Janke STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main Katharina.Janke@stark-deutschland.de Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

