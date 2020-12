DGAP-News: Muffenrohr: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not (deutsch)

Muffenrohr: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not

Pressemitteilung

Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH setzt ein Zeichen - Herz für Menschen in Not Weihnachtsgeschenke für Berliner Stadtmission

Berlin, Dezember 2020. Im Jahr der Corona-Pandemie setzt die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ganz bewusst ein Zeichen für Menschen in Not: "Normaler Weise hätten wir alle Kolleginnen und Kollegen mit Weihnachtsgeschenken bedacht. In diesem Jahr haben wir uns jedoch ganz bewusst dafür entschieden, die Berliner Stadtmission - und damit Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht", betont Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH -Geschäftsführer Mario Hinz. Damit erhalten über 500 Gäste der Berliner Stadtmission prall gefüllte Päckchen mit weihnachtlichen Köstlichkeiten.

In diesem Jahr wurde unsere Welt vollkommen auf den Kopf gestellt. Die weltweite Corona-Pandemie veränderte unser aller Leben, besonders einschneidend waren Regelungen, die uns von unseren Freunden und Familien trennten. Gerade zu Weihnachten, der Zeit für Besinnlichkeit, Freude, und vor allem der Familie, fällt es besonders schwer mit den lebenswichtigen Abstandsregelungen umzugehen. "Corona macht nicht nur krank, sondern gerade viele ältere Mitmenschen einsam. Großeltern vermissen ihre Enkel, Eltern ihre Kinder und dies in der eigentlich schönsten Zeit des Jahres - der Weihnachtszeit" fasst Mario Hinz die aktuelle Situation von vielen unserer Mitmenschen zusammen.

Dazu kommt, dass viele in unserer Gesellschaft nicht immer nur das Glück als Wegbegleiter haben und es manchmal gerade auch zur Weihnachtszeit an den kleinen Leckereien fehlt - einfach, weil man es sich nicht leisten kann.

Aus diesem Grund hat sich die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH entschieden, einen kleinen menschlichen Beitrag zu leisten und einigen Mitmenschen etwas Weihnachtsfröhlichkeit zu bescheren. Die ursprünglich für die mehr als 500 eigenen Mitarbeitenden gedachten Muffenrohr-Weihnachtspäckchen werden in diesem Jahr an die Berliner Stadtmission für Menschen überreicht, mit denen es das Schicksal nicht gut gemeint hat.

"Soziales Engagement ist Teil unserer Unternehmenskultur", unterstreicht Timo Kirstein, CSO STARK Deutschland, zu dem die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH als eine von 11 starken Marken gehört. "Umwelt- und soziale Fragen spielen für uns eine große Rolle. Letztendlich geht es ja auch um die Frage, wie wir zukünftig zusammenleben wollen. Deshalb unterstützen wir seit Jahren karitative Organisationen wie die Stadtmissionen oder den Bundesverband Kinderhospiz e.V. und freuen uns sehr über das Engagement der Kollegen von Muffenrohr", ergänzt Kirstein.

Die Berliner Stadtmission setzt sich seit 1877 für soziale Zwecke ein und unterstützt die bedürftigsten Menschen unseres Landes. In der Stadtmission erhalten mehrere hundert Gäste täglich eine Mahlzeit oder eine Unterkunft, Sozialarbeiter und ehrenamtliche Unterstützer stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ein kurzer Auszug aus dem Leitbild der Stadtmission verdeutlicht das Selbstverständnis:

"Wir laden Menschen ein und begleiten sie in konkreten Lebenssituationen. Wir setzen uns dafür ein, dass es Menschen an Leib und Seele gut geht. Wir unterstützen sie, Neuanfänge zu wagen, Potentiale zu entdecken und mehr Lebensqualität zu erlangen."

Auch Jan Spanier, zweiter Geschäftsführer der Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH unterstreicht den sozialen Charakter der Weihnachtsaktion: "Gerade in einer Großstadt wie Berlin liegen Licht und Schatten, Glück und Leid oft ganz nah beieinander. Wir hoffen, dass wir mit unserer Spende etwas Helligkeit und Freude in das Leben der Gäste der Berliner Stadtmission bringen können."

Kontakt Dr. Katharina Janke, Leiterin Unternehmenskommunikation STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9, 63067 Offenbach/Main katharina.janke@stark-deutschland.de Tel.: +49 69 668110-475 Mehr unter www.stark-deutschland.de

Über Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ist eine bundesweit einheitliche Organisation mit 32 Standorten, rund 500 Mitarbeitern und über 100 Jahren Erfahrung im Tiefbau-Fachhandel. Tief- und Straßenbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Planer, Architekten, Kommunen und Verbände profitieren vom umfangreichen Sortiment aus den Bereichen Versorgung, Entsorgung, Oberfläche und Baugeräte/Werkzeuge. Als Qualitätsführer in der Tiefbaubranche bieten wir unseren Kunden umfassende Beratungskompetenz und starke Serviceleistungen.

Weitere Informationen zu Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH finden Sie im Internet auf www.muffenrohr.de

Über STARK Deutschland GmbH Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019 mit rund 5.000 Mitarbeitern in bundesweit 217 Niederlassungen einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11 Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

- Balzer Gruppe

- Dämmisol Baustoffe GmbH

- Dr. Sporkenbach GmbH

- Fliesen Discount GmbH

- Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH

- Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH

- STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen

- STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler

- STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt

- STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher

- Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen: http://www.stark-deutschland.de

Pressekontakt Dr. Katharina Janke STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main Katharina.Janke@stark-deutschland.de Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

