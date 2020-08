DGAP-News: Muffenrohr: Standort-Modernisierungen gehen weiter. Muffenrohr Niederlassung Berlin-Johannisthal jetzt hochmodern (deutsch)

Muffenrohr: Standort-Modernisierungen gehen weiter. Muffenrohr Niederlassung Berlin-Johannisthal jetzt hochmodern

^ DGAP-News: Muffenrohr / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges Muffenrohr: Standort-Modernisierungen gehen weiter. Muffenrohr Niederlassung Berlin-Johannisthal jetzt hochmodern (News mit Zusatzmaterial)

17.08.2020 / 08:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Standort-Modernisierungen gehen weiter Muffenrohr Niederlassung Berlin-Johannisthal jetzt hochmodern

Berlin, August 2020. Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen zahlreicher Niederlassungen der Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH wurde nun der Standort Berlin-Johannisthal fertiggestellt. Moderne Büro- und Sozialräume sowie neue Lagerflächen sorgen für reibungslose Abläufe. "Wir freuen uns über mehr Raum und Komfort für herausragenden Service nah am Kunden und dies bei einem deutlich ausgebauten Produktangebot", betont Muffenrohr-Geschäftsführer Mario Hinz.

Endlich ist es soweit - nach mehr als 4 Jahren Planungs- und Genehmigungs-phase - können wir unser neues Verkaufsbüro in Berlin-Johannisthal eröffnen. Der Standort hat Tradition: Immerhin werden hier seit mehr als 70 Jahren Tiefbauprodukte gelagert und vertrieben. Unsere geschulten Mitarbeiter können zukünftig auf mehr als 700qm Bürofläche einen kundenorientierten und professionellen Vor-Ort-Service bieten und ganz nah am Kunden beraten. Darüber hinaus wurde Platz für ein deutlich erweitertes Produktangebot aus dem Kernsortiment Ver- und Entsorgung sowie Oberfläche geschaffen. Die gesamte Lagerfläche von 17.000qm wurde komplett neu strukturiert. Kürzere Wege und ein optimiertes Flächenkonzept sparen Zeit für unsere Mitarbeiter und Kunden.

Dank ihrem besonderen Einsatz haben alle am Bau Beteiligten die Einschränkungen für Kunden und Mitarbeiter, die während des Umbaus im laufenden Betrieb entstanden sind, auf ein Minimum reduziert. Die eigentliche Bauzeit war auf Grund der gewählten Containerbauweise rekordverdächtig. Nach nur 5 Monaten war das Gebäude errichtet und der Innenausbau abgeschlossen.

Im Zuge der umfangreichen Baumaßnahmen haben wir auch die Abläufe am Lager optimiert, um unseren Kunden einen sicheren und möglichst schnellen Service zu garantieren. Die gesamte Lagerfläche ist zukünftig mit einem neuen Beleuchtungskonzept versehen. Damit sind gute Sichtverhältnisse auch in den Morgenstunden oder in der dunklen Jahreszeit gewährleistet.

"Die Mitarbeiter haben sich in der Umbau-Phase als ein starkes Team erwiesen. Gemeinsam haben sie die Einschränkungen für unsere Kunden während der Arbeiten auf ein Minimum reduziert. Wir wollten keine Abstriche an unserem Service oder Produktangebot machen.", berichtet Peter Jenkner, Niederlassungsleiter.

Eine neue geschaffene, zweite Ausfahrt macht den Verkehr am Standort sicherer und schneller. Mit dem dazu gewonnenen Partner HKL Baumaschinenverleih können wir die Wege für unsere Kunden verkürzen. HKL Baumaschinenverleih, einer der großen Dienstleister in diesem Segment, unterstützt unsere Kunden zukünftig dabei, eventuelle Engpässe im Maschinenpark vor Ort zu lösen.

"Wir sind gewappnet für die Zukunft", so Jan Spanier, zweiter Geschäftsführer der Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH. "Wir freuen uns, dass wir mit dem neu eröffneten Standort Berlin-Johannisthal ein großzügigeres, effizienteres und moderneres Umfeld für unsere Kunden geschaffen haben. Eine starke und verlässliche Plattform für Beratung, Service und Logistik rund um unsere gemeinsamen Tiefbauprojekte ist entstanden."

Bildmaterial finden Sie hier: /Viel Platz für die ganze Vielfalt an Tiefbauprodukten und Komfort für die Kunden (Foto: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH) / Service und Kundenfokus werden großgeschrieben! Umfassende Beratungskompetenz und Serviceleistungen am neuen Standort erleben. (Foto: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH)

/

Modernes, neues Ambiente beim Qualitätsführer der Tiefbaubranche in Berlin-Johannisthal (Foto: Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH)

Zeichenzahl: 3.118

Über Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH Die Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH ist eine bundesweit einheitliche Organisation mit 32 Standorten, rund 500 Mitarbeitern und über 100 Jahren Erfahrung im Tiefbau-Fachhandel. Tief- und Straßenbauer, Garten- und Landschaftsbauer, Planer, Architekten, Kommunen und Verbände profitieren vom umfangreichen Sortiment aus den Bereichen Versorgung, Entsorgung, Oberfläche und Baugeräte/Werkzeuge. Als Qualitätsführer in der Tiefbaubranche bieten wir unseren Kunden umfassende Beratungskompetenz und starke Serviceleistungen.

Weitere Informationen zu Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH finden Sie im Internet auf www.muffenrohr.de

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019 mit rund 5.000 Mitarbeitern in bundesweit 217 Niederlassungen einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11 Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Balzer Gruppe Dämmisol Baustoffe GmbH Dr. Sporkenbach GmbH Fliesen Discount GmbH Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH Platten-Peter Fliesenzentrum Nord GmbH STARK Deutschland GmbH / KERAMUNDO - Welt der Fliesen STARK Deutschland GmbH / KLUWE - Ihr Baufachhändler STARK Deutschland GmbH / PLATTFORM Handwerker-Fachmarkt STARK Deutschland GmbH / Raab Karcher Saxonia Baustoffe GmbH

Weitere Informationen unter: www.stark-deutschland.de

Folgen Sie uns auf LinkedIn oder Xing.

Pressekontakt Dr. Katharina Janke STARK Deutschland GmbH Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main Katharina.Janke@stark-deutschland.de Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/57516a/1119201.html Bildunterschrift: Service und Kundenfokus werden groÃgeschrieben! Umfassende Beratungskompetenz und Serviceleistungen am neuen Standort erleben.

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d69a9af9be2ed75532153a455ae88bac Dateibeschreibung: Muffenrohr Niederlassung Berlin-Johannisthal jetzt hochmodern

17.08.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1119201 17.08.2020

°