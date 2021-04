Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Carglass Maison Gruppe von Belron erfolgreich ab

Mutares schließt die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an der Carglass Maison Gruppe von Belron erfolgreich ab

- Co-Investition zwischen Mutares und HomeServe France

- Stärkung des Segments Goods & Services

- Unternehmen mit einem Umsatz von ca. EUR 45 Mio.

München/Paris, 9. April 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A2NB650 ) hat die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung von 80 % an der Carglass Maison Group (CGM) von Belron erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion ist als Co-Investment mit HomeServe France strukturiert, welche die verbleibenden 20 % der Beteiligungsrechte an CGM halten wird. Die Umfirmierung des Unternehmens wird in den nächsten Monaten erfolgen.

Carglass Maison, mit Sitz in Tours, Frankreich, ist ein renommierter französischer Spezialist für Hausreparaturen und Notfälle. Das Unternehmen wendet sich an Versicherer, Dienstleister, Vermögensverwalter und private Eigentümer über ein Netzwerk von 28 Agenturen, 300 eigenen Technikern und 1.200 Subunternehmern in ganz Frankreich. Seine beiden Hauptaktivitäten sind Notreparaturen und geplante Arbeiten sowie Renovierungen. Im Jahr 2019 hat CGM mehr als 88.000 Aufträge mit einem Umsatz von rund EUR 45 Mio. ausgeführt.

Um das Geschäft mit neuen Transformationsprojekten zu unterstützen, ist Mutares eine strategische Partnerschaft mit HomeServe France eingegangen, einem führenden Spezialisten für Hausreparaturen und -wartung. Carglass Maison wird vom Umfang des Serviceangebots, der aktuell günstigen Marktdynamik, den erheblichen kommerziellen Synergien mit dem Netzwerk von HomeServe France und der Investition in neue IT-Tools zur Verbesserung des Kundenservices und der Auftragsausführung profitieren.

Unternehmensprofil HomeServe France

HomeServe France ist eine Tochtergesellschaft des gleichnamigen britischen Unternehmens, das weltweit führend im Bereich Home Services in acht Ländern vertreten und an der Londoner Börse notiert ist. Mit der Mission, Reparaturen und Sanierungen in Privathaushalten zu vereinfachen, ist HomeServe France seit 20 Jahren das führende Dienstleistungsunternehmen auf seinem Markt. HomeServe bietet eine Palette von drei Dienstleistungen auf dem französischen Markt an: (I) Reparaturdienste und Wartung im Haushalt, um Ausfälle in den Bereichen Sanitäranlagen, Elektrizität, Gas und Haushaltsgeräte zu antizipieren und zu reparieren, (II) On-Demand-Dienste für Wartung und Haushaltsreparaturen, die auf einer Online-Plattform verfügbar sind, und (III) HomeServe Energy Services, eine Tochtergesellschaft von HomeServe France, einem Netzwerk von Spezialisten für die Installation, Wartung und Reparatur aller Heizungs- und Klimaanlagen. Um seinen Kunden einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten, setzt HomeServe auf 4.000 qualifizierte Fachleute. Sie führen pro Jahr mehr als 215.000 Aufträge in ganz Frankreich aus, das entspricht einem Vorgang alle zwei Minuten. HomeServe zeichnet sich durch die Qualität seines Kundendienstes aus und wurde zum fünften Mal in Folge zum Kundenservice des Jahres 2021 in der Kategorie "Home Services" gewählt. HomeServe wurde außerdem mit der Zertifizierung "Great Place To Work" 2019 und "Best WorkPlaces" 2020 für die Lebensqualität am Arbeitsplatz gewürdigt. Das Unternehmen beschäftigt 750 Mitarbeiter in Frankreich, die eine tägliche Verfügbarkeit für mehr als 1.2 Million zufriedene Kunden gewährleisten.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA Investor Relations Telefon +49 89 9292 7760 E-Mail: ir@mutares.de www.mutares.de

Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Telefon +49 89 125 09 0333 E-Mail: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Ansprechpartner für Presseanfragen in Frankreich CLAI Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64 Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

