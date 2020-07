DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme des Nexive-Geschäfts des italienischen Postmarktes von PostNL erfolgreich ab (deutsch)

Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme des Nexive-Geschäfts des italienischen Postmarktes von PostNL erfolgreich ab

^ DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Mutares SE & Co. KGaA: Mutares schließt die Übernahme des Nexive-Geschäfts des italienischen Postmarktes von PostNL erfolgreich ab

01.07.2020 / 20:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares schließt die Übernahme des Nexive-Geschäfts des italienischen Postmarktes von PostNL erfolgreich ab

- Zweitgrößter Akteur auf dem italienischen Postmarkt mit einem Umsatz von ca. EUR 213 Mio. im Jahr 2019

- Mutares als Mehrheitsaktionär mit 80%, PostNL behält Minderheit

- Plattform-Investition stärkt das Segment Goods & Services

München, 1. Juli 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A2NB650 ) schließt den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am italienischen Brief- und Paketanbieter Nexive ab. Die Transaktion markiert einen Vermögenserwerb durch ein neues Joint Venture zwischen Mutares mit einer Beteiligung von 80% und dem bisherigen Eigentümer PostNL, der eine Minderheitsbeteiligung von 20% erhält.

Nexive ist landesweit in Italien tätig und ist der Top 2 Player auf dem italienischen Markt, der Postdienste für 80% der Haushalte und Paketdienste für den gesamten italienischen Markt anbietet. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.300 Mitarbeiter direkt sowie indirekt über Partner bis zu ca. 6.000 Personen über ihre Sortierzentren und Vertriebskanäle.

In den vergangenen Jahren hat Nexive sein Netzwerk und Produktportfolio durch innovative Dienstleistungen und Lösungen erheblich erweitert und ausgebaut, mit dem Ehrgeiz, in Bezug auf Service, Qualität und Preis für seine Kunden zum idealen Anbieter für Brief- und Paketlogistik zu werden.

Mutares bietet den Rahmen für die Unterstützung und Neupositionierung des Unternehmens, um es weiter auszubauen und zu entwickeln sowie die operative und administrative Effizienz durch eigene Beratungsteams zu steigern. Nexive stärkt das Mutares Segment Goods & Services.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Mutares SE & Co. KGaA einen konsolidierten Jahresumsatz von EUR 1.016 Mio.; in der Mutares-Gruppe waren dabei über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA Investor Relations Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.de www.mutares.de

Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.com

01.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de

ISIN: DE000A2NB650

WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1081143

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1081143 01.07.2020

°