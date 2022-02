DGAP-News: Mutares zum 'Unternehmen des Jahres 2022' in der Kategorie Beteiligungsgesellschaften gekürt (deutsch)

Mutares zum 'Unternehmen des Jahres 2022' in der Kategorie Beteiligungsgesellschaften gekürt

Mutares zum "Unternehmen des Jahres 2022" in der Kategorie Beteiligungsgesellschaften gekürt

München, 1. Februar 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA ( ISIN: DE000A2NB650 ) hat in der Studie "Unternehmen des Jahres 2022" die höchste Auszeichnung erhalten. In der Studie, die im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung realisiert wurde, setzt Mutares mit 100 Punkten die Benchmark in der Kategorie "Beteiligungsgesellschaften" und verwies die übrigen Marktbegleiter deutlich auf die Plätze.

Für die Studie "Unternehmen des Jahres 2022" wurden im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. August 2021 gut 21.000 Unternehmen und Marken mit Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis, Kundenvertrauen, Service und Nachhaltigkeit untersucht. Die Datenerhebung erfolgte auf Basis eines zweistufigen Social-Listening-Verfahrens. Im ersten Schritt, dem sogenannten Crawling, suchte der Partner Ubermetrics Technologies in 438 Millionen frei zugänglichen, deutschen Online-Quellen wie Nachrichtenseiten und Sozialen Medien nach zuvor definierten Begriffen und erfasste die gefundenen Texte in einer Datenbank. Anschließend analysierte der Partner Skaylink diese Daten mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (sogenannte neuronale Netze). So wurden die erwähnten Firmen identifiziert und Themengebieten sowie Tonalitätskategorien zugeordnet.

Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über diese hohe Auszeichnung und werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern sehen diese Ehrung als Ansporn, unseren erfolgreichen Wachstumskurs noch dynamischer voranzutreiben. Mutares ist im Markt für Distressed Private Equity die Top-Adresse in Europa. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese starke Marktposition weiter auszubauen."

Johannes Laumann, CIO der Mutares, ergänzt: "Die Auszeichnung als ,Unternehmen des Jahres 2022' ist der verdiente Lohn für die harte und erfolgreiche Arbeit des gesamten Mutares-Teams. Sie spiegelt auch einen Großteil der Leitlinien bei Mutares wider: Unternehmertum, Integrität, Nachhaltigkeit und Teamwork. Wir tragen den Titel ,Unternehmen des Jahres' mit Stolz und werden noch mehr Gas geben, um die Benchmark zukünftig noch höher zu setzen."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

