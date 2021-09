DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG : mwb verpflichtet neuen Leiter der Bereiche Middle-Office und Orderflowmanagement (deutsch)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG : mwb verpflichtet neuen Leiter der Bereiche Middle-Office und Orderflowmanagement

Gräfelfing, 01. September 2021. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG wird mit Wirkung zum 02.01.2022 durch Hanns Adrian Braun als Leiter des Middle-Offices und Orderflowmanagements verstärkt.

"Wir freuen uns, dass wir Hanns Adrian Braun für unser Team gewinnen können, denn seine Erfahrung in der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Regulierungsvorgaben, der Systemgestaltung und der Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit der Prozessabläufe sind bemerkenswert", begründet Franz-Christian Kalischer, Sprecher des Vorstands der mwb die Einstellung.

Hanns Adrian Braun (53) war seit Januar 2016 Vorstand der ICF Bank AG und zeichnete für die Bereiche Middle-Office, Risk Management, Recht, Compliance, Revision, IT und Rechnungswesen verantwortlich. Zuvor war er fast 15 Jahre, zuletzt als Generalbevollmächtigter, für die Steubing AG tätig. Und dort insbesondere für die Bereiche Middle-Office und Compliance verantwortlich. Er begann seine berufliche Laufbahn 1994 als Trainee im Aktien- und Derivatehandel der BfG Bank AG, wo er 1996 den Bereich Middle-Office innerhalb des Handels übernahm und später den Zentralbereich Capital Markets Services aufbaute.

Zu mwb: Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie ( ISIN DE0006656101 , WKN 6656101) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart. mwb ist in zwei Geschäftsbereichen aktiv: Wertpapierhandel und Corporates & Markets. Im Wertpapierhandel betreut mwb rund 38.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere. Dabei handelt es sich sowohl um Aktien als auch um festverzinsliche Wertpapiere und offene Investmentfonds. Damit ist mwb einer der größten Skontroführer in Deutschland.

Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Carsten Bokelmann Vorstand Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-0 Fax: 089/85 85 2-505 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

