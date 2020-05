DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Sehr gutes Geschäftsjahr 2019, Dividendenvorschlag 0,18 EUR (deutsch)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Sehr gutes Geschäftsjahr 2019, Dividendenvorschlag 0,18 EUR

Gräfelfing, 20.05.2020. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen telefonischen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Demnach hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 den Jahresüberschuss auf TEUR 1.736 (i.Vj. TEUR 631) fast verdreifacht. In den Fonds für allgemeine Bankrisiken wurden dabei TEUR 498 eingestellt (i.Vj. TEUR 333). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Juli 2020, die als virtuelle Hauptversammlung abgehaltern wird, vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,18 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

