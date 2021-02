DGAP-News: my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark (deutsch)

my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

^ DGAP-News: f-fex AG / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

17.02.2021 / 09:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemeldung

my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

* Analyse: Fonds mit ISS ESG Rating und bestem f-fex Fondsrating schaffen Outperformance gegenüber Benchmark

* ESG als alleiniges Anlagemerkmal kann zu Lasten der Rendite gehen

* Je strikter die ESG-Kriterien, desto wichtiger das Finanzrating

Bad Homburg, den 17.2.2021

Nachhaltige Fonds sind in Kombination mit einem f-fex Fondsrating von mindestens A oder B sowohl kurz- wie langfristige Outperformer gegenüber ihrer jeweiligen Benchmark. Das ergab eine Analyse der f-fex AG im Rahmen der Entwicklungsarbeiten der neuen digitalen Anlageplattform my sustainable impact, my-si. Als Benchmark wurde jeweils der Durchschnitt der Fonds aus derselben Peergroup herangezogen.

ISS ESG Fonds plus Fondsrating mit kurz- und langfristiger Outperformance So haben Fonds mit dem ISS ESG-Rating von einem Stern und einem f-fex Fondsrating von A oder B im vergangenen Jahr im Schnitt 10,8 Prozent Outperformance erzielt, in den vergangenen fünf Jahre 25,1 Prozent. (Tabelle: Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating f-fex).

Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating von f-fex Durchschnittli- che Outperformance ISS ESG Rating f-fex An- 1 Jahr 3 5 Ra- zahl Jah- Jah- ting Fonds re re * A, B 39 10,8% 17,- 25,- 4% 1% ** A, B 82 8,1% 13,- 15,- 0% 8% *** A, B 233 5,6% 11,- 14,- 6% 7% **** A, B 280 3,8% 9,3- 10,- % 8% ***** A, B 116 2,9% 8,3- 9,5- % % Quelle: f-fex AG, ISS ESG Die Benchmark-Fonds mit ISS ESG-Rating ohne Berücksichtigung eines f-fex Ratings lagen hingegen deutlich schlechter. Fonds mit einem ESG Rating von einem Stern erzielten im vergangenen Jahr lediglich 3,8 Prozent, auf 5-Jahressicht 5,7 Prozent (Tabelle: Alle Fonds mit ISS ESG Rating). Die analysierten Zeiträume belaufen sich auf 31.12.2019 bis 31.12.2020 für ein Jahr und vom 31.12.2015 bis zum 31.12.2020 im 5-Jahreszeitraum.

Alle Fonds mit ISS ESG Rating Durchschnittliche Outperformance ISS ESG Rating Anzahl 1 Jahr 3 5 Fonds Jahre Jahre * 237 3,8% 3,6% 5,7% ** 501 0,5% 0,3% 0,7% *** 1110 0,2% 0,9% 2,2% **** 1300 -0,3% 1,1% 1,4% ***** 736 -1,0% -0,1% -0,9% Quelle: f-fex AG, ISS ESG Ganz besonders nachhaltige Fonds mit dem höchsten ISS ESG Rating von fünf Sternen schlagen ebenfalls den Markt, sofern sie ebenfalls mit den Finanzkriterien des f-fex Fondsratings kombiniert werden: Diese Fonds mit einem ISS ESG Rating von fünf Sternen und einer A- oder B-Note beim f-fex Rating erzielten im Schnitt innerhalb eines Jahres immer noch 2,9 Prozent Performance und 9,5 Prozent über fünf Jahre. (Tabelle: Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating f-fex).

Besonders nachhaltige ESG-Fonds ohne Finanzrating schwächer Ohne die Selektion über das f-fex Rating verloren die Fonds mit fünf Sternen beim ESG-Rating im Schnitt in einem Jahr sogar durchschnittlich -1,0 Prozent und -0,9 Prozent über fünf Jahre. (Tabelle: Alle Fonds mit ISS ESG Rating).

"Die Zahlen zeigen, dass unsere Fondsauswahllogik bei unserer neuen Anlageplattform my-si gut funktioniert.", sagt Tobias Schmidt, CEO der f-fex AG und Gründer von my-si. "Fonds mit einem ISS ESG Rating in Kombination mit einem f-fex Fondsrating von mindestens A oder B schlagen die Benchmark kurz- wie langfristig deutlich. In unserem Vergleich hat sich gezeigt, dass strengere ESG-Vorgaben als alleiniges Anlagemerkmal zu Lasten der Rendite gehen können. Mit dem f-fex Rating, das sich rein auf die Finanz-kennzahlen fokussiert, kann dieser Effekt jedoch kompensiert werden.", ergänzt Tobias Schmidt. "Je strikter die ESG-Ratingvorgaben sind, desto wichtiger ist der Auswahlprozess nach Finanzkriterien. Denn je kleiner das Universum der verfügbaren Fonds wird, desto schwieriger ist es, noch echte Outperformer zu finden."

my-si kombiniert ISS ESG Fondsrating mit f-fex Fondsrating für Outperformance Für eine nachhaltige Outperformance hat my-si ein zweistufiges Selektionsverfahren entwickelt: Die my-si "Fondsengine" sucht aus einem riesigen Fondsuniversum die Fonds aus, die sowohl unter ESG- bzw. Nachhaltigkeitskriterien als auch bzgl. ihres Chance-Risiko-Profils zu den Top-Fonds gehören und somit für das Portfolio am besten geeignet sind. Bei der Überprüfung der Nachhaltigkeit stützt sich my-si auf das ISS ESG-Rating, das derzeit wohl umfassendste ESG-Rating für Investmentfonds auf dem Markt. Nur Fonds mit gutem oder sehr gutem ESG-Rating, d.h. mit vier oder fünf Sternen, kommen in die zweite Stufe des Auswahlverfahrens. Hier selektiert my-si aus dem verbliebenen Fondsuniversum diejenigen Fonds, die im Chance-Risiko-Verhältnis des f-fex Fondsratings die besten Bewertungen -also ein A oder B Rating- haben. Durch die konsequente Ausrichtung auf ESG-geprüfte Fonds und die Spende für karitative Zwecke, die mit der Anlage in my-si automatisch verbunden ist, erzielen die risikooptimierten Depotvorschläge von my-si dreierlei: attraktive Renditen, einen positiven Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschaft und konkretes soziales Engagement.

_______________________________________________________________________________________________

Presse-Kontakt: Tel. +49 6172 2655 372, E-Mail: presse@my-si.de

_______________________________________________________________________________________________

Über my-si: my-si (my sustainable impact) ist eine Marke der f-fex AG und steht für eine digitale Anlageplattform für nachhaltige Investments mit sozialer Verantwortung. my-si basiert auf der f-fex Advisory Plattform, die das Unternehmen für verschiedene Nutzergruppen und Investmentthemen entwickelt hat. Das Lösungsspektrum von f-fex reicht dabei von Fondspolicen über Fondsdepots bis hin zu komplexen Investment-Strategien für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, private und institutionelle Investoren. Die Fondsexperten von f-fex haben mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. Von diesem Wissen profitieren jetzt die AnlegerInnen von my-si.

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten:

Rechtliche Hinweise / Zukunftsaussagen Vorbehalt Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Finanzindizes oder Wertpapierdienstleistungen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar. Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Änderungen im Wettbewerbsumfeld, Entwicklungen der Kapitalmärkte, Gesetzesänderungen, Wechselkurse und die Folgen können die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen erhöhen bzw. herbeiführen. Die ausgewiesenen Performance- und Vermögenswerte können von der offiziellen Berechnung der in Bezug genommenen Fonds abweichen. Dies beruht auf vereinfachten Aufwands- und Ertragsabgrenzungen sowie den von f-fex für Bewertungskurse im Rahmen der marktüblichen Sorgfalt herangezogenen Kursquellen, die von denen der Fondsberechnung abweichen können.

Privatsphäre und Datenschutz my-si ist dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Mehr dazu hier.

my-si ist eine Marke der f-fex AG f-fex AG, Dornbachstr. 1a, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Tel.: 06172 2655-370, Fax: 06172 2655-373, Homepage: www.my-si.de, E-Mail: info@my-si.de Vorstand: Dr. Tobias Schmidt, Aufsichtsrat: Dr. Helmut Knepel (Vorsitzender) Handelsregister: Amtsgerichts Bad Homburg v.d. Höhe HRB 13940, Steuernummer: 003/233/16024 Verantwortlich im Sinne des §55 Absatz 2 des Rundfunk-Staatsvertrags: Dr. Tobias Schmidt, Dornbachstr. 1a, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

17.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1168956 17.02.2021

°