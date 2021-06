DGAP-News: mymuesli GmbH: mymuesli wächst 2020 stark und profitabel. Online-Strategie unterstützt Wachstum während COVID-19-Pandemie (deutsch)

mymuesli GmbH: mymuesli wächst 2020 stark und profitabel. Online-Strategie unterstützt Wachstum während COVID-19-Pandemie

^ DGAP-News: mymuesli GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis mymuesli GmbH: mymuesli wächst 2020 stark und profitabel. Online-Strategie unterstützt Wachstum während COVID-19-Pandemie

11.06.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung

mymuesli wächst 2020 stark und profitabel. Online-Strategie unterstützt Wachstum während COVID-19-Pandemie

* Umsatzanstieg von 15,7 % auf 80,3 Mio. EUR

* 369 % Steigerung des bereinigten EBITDA [1] auf 5,0 Mio. EUR

* Online-Umsatz wächst um 33,2 % auf 58,4 Mio. EUR

* Anzahl der aktiven Online-Kunden [2] steigt um 28 % auf 989.000

* Online-Fokus und Produktinnovationen stärken Wachstumspotenzial

Passau, 11. Juni 2021 - mymuesli GmbH ("mymuesli"), Europas digitale Müslimarke, hat heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen sein anhaltendes Wachstum und weist eine deutliche Verbesserung der Profitabilität auf. Begünstigt durch seine Online-Strategie und die anhaltende Verlagerung von offline zu online, verzeichnete mymuesli einen Umsatzanstieg von 15,7 % auf 80,3 Mio. EUR (GJ 2019: 69,4 Mio. EUR) und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 369 % auf 5,0 Mio. EUR (GJ 2019: 1,1 Mio. EUR).

Das starke Wachstum und die Profitabilität von mymuesli wurden vor allem durch die anhaltenden Gewinne im dominierenden Online-Vertriebskanal des Unternehmens erzielt. So stieg der Online-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 % von 43,9 Mio. EUR im Jahr 2019 auf 58,4 Mio. EUR im Jahr 2020, was einem Anteil von 72,8 % am Gesamtumsatz entspricht. Mit einem Zuwachs von 27,9 % gegenüber dem Vorjahr umfasste der Kundenstamm von mymuesli im Jahr 2020 989.000 aktive Online-Kunden. Der B2B-Kanal von mymuesli für Retail und Firmenkunden, der im Jahr 2020 mit 19,5 % zum Gesamtumsatz beitrug, erwirtschaftete einen Umsatz von 15,7 Mio. EUR. Beeinflusst durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sanken die Umsatzerlöse aus dem mymuesli-Filialgeschäft im Jahr 2020 um 33,9 % auf 6,2 Mio. EUR.

Hubertus Bessau, Geschäftsführer und Mitbegründer von mymuesli: "Die starke Online-Performance im Jahr 2020 unterstreicht das enorme Potenzial unseres einzigartigen Geschäftsmodells. Wir haben unser Geschäft neu ausgerichtet, um eine klare Online First-Strategie zu verfolgen. Die Ergebnisse, die wir heute berichten, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Online-Durchdringung des Lebensmittelmarktes befindet sich in einem frühen Stadium, hier liegen noch große Chancen für uns."

In der Erwartung, dass sich der Trend vom Offline- zum Online-Einkaufen weiter verstärken wird, hat mymuesli im Februar 2021 die Entscheidung getroffen, sich voll auf seine Online-Strategie zu fokussieren, seine eigenen Ladengeschäfte fast vollständig aufzugeben und drei Filialen in Passau, München und Geislingen weiter zu betreiben.

mymuesli ist überzeugt, mit einem einzigartigen Geschäftsmodell auf dem globalen Lebensmittelmarkt tätig zu sein, der den größten Markt für Verbraucherausgaben [3] darstellt. Innerhalb dieses Marktes beläuft sich die geschätzte Größe des globalen Marktes für Frühstückscerealien im Jahr 2021 auf 62.196 Mio. EUR [4]. Während Frühstückscerealien mit einem Umsatzanteil von 83 % im Jahr 2020 die Hauptproduktkategorie bleiben, hat mymuesli im Laufe der Jahre seine Produktpalette auf Grundlage seines Direct-To-Consumer- und Food-Customization-Ansatzes kontinuierlich erweitert.

Der Hersteller für Bio-Lebensmittel hat sein Kernangebot an Müsli durch zusätzliche Kategorien rund ums Frühstück und gesunde Snacks, Tee unter der Marke "Tree of Tea" und pflanzliche Milchalternativen unter der Marke "Nilk" ergänzt. Im Jahr 2020 wurden 36,7 % des Online-Umsatzes von mymuesli durch Produktinnovationen generiert, die in den vorangegangenen zwölf Monaten auf den Markt gebracht wurden (einschließlich aktualisierter und verbesserter Produkte), was ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Zukunft darstellt.

Franky Das, CFO von mymuesli: "Wir glauben, dass mymuesli einer der Pioniere für individualisierte Lebensmittel ist. Unterstützt durch unseren datengetriebenen, kundenorientierten Ansatz, werden wir uns weiter darauf fokussieren, unseren Kundinnen und Kunden eine selbstbestimmte Ernährung zu ermöglichen und wollen mit mymuesli das führende DTC Hub für vielfältige, individualisierte Lebensmittel werden."

Während das internationale Online-Geschäft im Jahr 2020 überproportional stark wuchs, machten die Kernmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) 92,4% des Umsatzes aus. Darüber hinaus ist mymuesli in sechs weiteren Ländern in Europa aktiv.

Über mymuesli mymuesli ist Europas digitale Müslimarke, die mit einer Online-First- und Direct-to-Consumer-Strategie traditionelle Geschäftsmodelle in der Lebensmittelindustrie durchbricht. Das in Deutschland ansässige und gründergeführte Unternehmen steht für ein facettenreiches Bio-Sortiment an Frühstückszerealien und ergänzenden Produkten. mymuesli wurde 2007 gegründet und ist heute mit Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweden und Polen in neun europäischen Ländern aktiv.

Mehr Informationen: www.mymuesli.com

Medienkontakt Wenke Blumenroth PR & Corporate Communications Telefon: +49 (0) 151 40 24 24 88 Email: wenke.blumenroth@mymuesli.com

Sailerwöhr 16, 94032 Passau, Germany

