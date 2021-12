DGAP-News: Mynaric erhält 2021 Pioneer Space Business Award of the Year von Euroconsult (deutsch)

Mynaric erhält 2021 Pioneer Space Business Award of the Year von Euroconsult

PARIS, 15. Dezember 2021 - Mynaric, ein führendes Unternehmen im Bereich der Laserkommunikation für Weltraumanwendungen, wurde auf der diesjährigen von Euroconsult gesponserten World Satellite Business Week Summit mit dem 2021 Pioneer Space Business Award of the Year ausgezeichnet.

Euroconsult, ein weltweit führendes Beratungs- und Marktforschungsunternehmen im Bereich Raumfahrt und Satelliten, zeichnet mit seinen jährlichen "Outstanding Achievement Awards" die zukunftsorientiertesten Unternehmen und Innovatoren aus, die die Zukunft des globalen Raumfahrtsektors gestalten.

"Die World Satellite Business Week Awards würdigen Organisationen, Produkte und Menschen, die an der Spitze der Konnektivitäts-, Raumfahrt- und Satellitenkommunikationsbranche stehen und in diesem Bereich Pionierarbeit leisten", sagte Pacôme Révillon, CEO von Euroconsult. "Mynaric hat sich als treibende Kraft bei der Industrialisierung der Laserkommunikation erwiesen und leistet echte Pionierarbeit bei der Nutzung einer Technologie, die die Konnektivität im Weltraum und in der Luft revolutionieren wird. Die heutige Auszeichnung würdigt ihre positiven Beiträge zur Innovation in ihrem Sektor und die Erzielung kommerzieller Erfolge, die den Bedarf an dieser Innovation widerspiegeln."

"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Euroconsult zu erhalten", sagte Bulent Altan, CEO von Mynaric. "Von der offiziellen Eröffnung unserer Serienproduktionsstätte bis zur Börsennotierung an der NASDAQ war dies ein ereignisreiches Jahr für Mynaric. Wir befinden uns auf der Mission, globale Vernetzung auf den Planeten zu bringen, was nur durch die vielen strategischen und erfolgreichen Beziehungen möglich ist, die wir in diesem Jahr mit unseren Kunden und Industriepartnern aufgebaut haben und noch aufbauen werden."

Der Pioneer Space Business Award of the Year ist eine leistungsbezogene Auszeichnung. Die Kandidaten, die in die engere Wahl kamen, wurden von einer Jury aus Branchenexperten anhand strenger qualitativer (Innovation, strategische Entscheidungen, Bedeutung) und quantitativer (finanzielle und kommerzielle Indikatoren) Kriterien bewertet.

Weitere Informationen über den World Satellite Business Week Summit und das Preisverleihungsprogramm finden Sie auf der Website der Veranstaltung.

Über Mynaric Mynaric (Nasdaq: MYNA; Frankfurter Börse: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

