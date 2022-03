DGAP-News: Mynaric gibt den Termin für das FY21 Business Update bekannt und sammelt Fragen via Crowdsourcing (deutsch)

Mynaric gibt den Termin für das FY21 Business Update bekannt und sammelt Fragen via Crowdsourcing

MÜNCHEN, Deutschland, 11. März 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) gab heute bekannt, dass das Unternehmen plant, am Montag, den 28. März 2022, um

11:00 Uhr Eastern Daylight Time (17:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) sein Business Update FY21, einschließlich ausgewählter Kennzahlen des vorläufigen Jahresabschlusses FY21 und anderer wichtiger Informationen in Form eines Aktionärsbriefs zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung des Aktionärsbriefs wird über Newswire bekannt gegeben und im Bereich Investor Relations auf mynaric.com veröffentlicht.

Mynaric wird am gleichen Tag, dem 28. März, um 12:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) einen Webcast veranstalten, um das FY21 Business Update vorzustellen. Der Webcast wird eine Präsentation und eine Fragerunde mit den Führungskräften von Mynaric, einschließlich CEO Bulent Altan, umfassen.

Von heute an bis zum 25. März wird Mynaric Fragen von privaten und institutionellen Anlegern sammeln, von denen einige im Webcast oder im Aktionärsbrief behandelt werden.

* Öffentliche Einreichung und Upvoting der Fragen durch die Community über Reddit /r/mynaric

* Private Einreichung von Fragen nach Registrierung über die Webcast-Plattform

Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

