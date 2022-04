DGAP-News: Mynaric veröffentlicht Aktionärsbrief für das Geschäftsjahr 21 und veranstaltet virtuellen Analysten- und Investorentag (deutsch)

Mynaric veröffentlicht Aktionärsbrief für das Geschäftsjahr 21 und veranstaltet virtuellen Analysten- und Investorentag

München, 28. April 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) hat heute seinen Aktionärsbrief für das Gesamtjahr 2021 veröffentlicht, in dem das Unternehmen die Fortschritte bei der Produktion von seriellen optischen Kommunikationsterminals, den Erfolg bei neuen und bestehenden Kunden, die Aussichten für 2022 und vorläufige Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 vorstellt.

Der Aktionärsbrief für das Gesamtjahr 2021 kann im Bereich Investor Relations auf der Website von Mynaric heruntergeladen werden.

In Verbindung mit dieser Ankündigung wird Mynaric heute, am 28. April 2022, um 12:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) einen Analysten- und Investorentag veranstalten, bei dem das Management in einer Webcast-Präsentation über die Vision und Strategie, Serienfertigungskapazitäten, Erfolg bei neuen und bestehenden Kunden sowie Ergebnisse und Aussichten für das Gesamtjahr 2021 berichten wird. Im Anschluss daran findet eine Frage- und Antwortrunde statt.

* Die Registrierung für den Live-Webcast (Sprache und Folien) finden Sie hier.

* Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Nachgang im Investor Relations Bereich auf der Webseite von Mynaric zur Verfügung gestellt.

Der Webcast zum Analysten- und Investorentag wird zukunftsgerichtete Informationen enthalten.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

