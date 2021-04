DGAP-News: Nabaltec AG bestätigt vorläufige Zahlen 2020 und setzt Wachstumsdynamik aus dem vierten Quartal zum Jahresstart 2021 fort (deutsch)

Nabaltec AG bestätigt vorläufige Zahlen 2020 und setzt Wachstumsdynamik aus dem vierten Quartal zum Jahresstart 2021 fort

* Konzernumsatz 2020 liegt bei 159,6 Mio. Euro (2019: 179,0 Mio. Euro)

* Viertes Quartal 2020 bereits wieder mit einem Umsatzplus von 7,7 % auf 40,7 Mio. Euro nach 37,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum

* Operatives Ergebnis (EBIT) 2020 liegt aufgrund von Sondereffekten bei -15,9 Mio. Euro (2019: 18,6 Mio. Euro); um die Sondereffekte bereinigtes EBIT bei 9,4 Mio. Euro

* Erstes Quartal 2021 verlief nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatzwachstum um 1,3 % auf 46,0 Mio. Euro (erstes Quartal 2020: 45,4 Mio. Euro) und einem deutlichen Ertragsanstieg positiv

* Prognose 2021: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 6 % bis 9 %; EBIT-Marge in der Bandbreite von 8 % bis 10 %

Schwandorf, 29. April 2021 - Die Nabaltec AG hat heute ihren testierten Konzernjahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht und bestätigt darin die im Februar bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen. Der Konzernumsatz war 2020 mit 159,6 Mio. Euro nach 179,0 Mio. Euro im Jahr zuvor um 10,8 % rückläufig. Im vierten Quartal 2020 kehrte das Unternehmen allerdings schon wieder auf den Wachstumskurs zurück. Im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresquartal wurde ein Umsatzplus von 7,7 % auf 40,7 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im Jahr 2020 bei 23,6 Mio. Euro nach 32,3 Mio. Euro (-26,9 %) im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis weist die Nabaltec AG ein EBIT in Höhe von -15,9 Mio. Euro nach 18,6 Mio. Euro im Vorjahr aus. Hierin sind eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 23,7 Mio. Euro auf den Buchwert der Sachanlagen bei Nashtec, USA, sowie weitere Sondereffekte in Höhe von 1,6 Mio. Euro enthalten. Bereinigt um diese Sondereffekte wurde ein EBIT von 9,4 Mio. Euro erreicht.

Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" wurde im Jahr 2020 ein Umsatz von 114,2 Mio. Euro nach 122,2 Mio. Euro im Vorjahr erzielt. Der Umsatzrückgang ist maßgeblich den Markteintrübungen aufgrund der Pandemie sowie dem damit einhergehenden erhöhten Preisdruck zuzuschreiben. Die Entwicklung im Produktbereich Böhmit war auch im Jahr 2020 mit einem Umsatzwachstum von 48,1 % im Vergleich zum Vorjahr erfreulich positiv. Im Produktsegment "Spezialoxide" lag der Umsatz 2020 bei 45,4 Mio. Euro und damit 20,1 % unter dem Vorjahresumsatz. Der Rückgang liegt in der allgemeinen Abschwächung der Feuerfestindustrie und einem daraus resultierenden Nachfrage- und Preisrückgang begründet.

"Wie zu erwarten war, hatte der Ausbruch der Pandemie 2020 mit den nachfolgenden Auswirkungen zu einem Absatzeinbruch in beiden Produktsegmenten geführt. Allerdings zeigte sich bereits im vierten Quartal 2020 wieder eine höhere Nachfrage, die sich auch im ersten Quartal 2021 fortgesetzt hat", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

Im ersten Quartal erzielte die Nabaltec AG bei einer Belebung der Absatzsituation nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 46,0 Mio. Euro nach 45,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+1,3 %). Im Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" lag der Umsatz bei 32,3 Mio. Euro nach 31,7 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Das Produktsegment "Spezialoxide" erzielte einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 13,7 Mio. Euro.

Nach vorläufigen Zahlen errechnet sich für das erste Quartal 2021 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 3,9 Mio. Euro nach 2,5 Mio. Euro im ersten Quartal 2020. Darin enthalten ist ein Sondereffekt von 1,3 Mio. Euro, der auf die exorbitant gestiegenen Energiepreise aufgrund des Jahrhundert-Wintereinbruchs Mitte Februar 2021 in Texas, USA, zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) liegt bei 8,9 %. Das EBITDA beträgt nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal 2021 7,1 Mio. Euro nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

"Wir konnten im ersten Quartal ein erfreuliches Ergebnis erzielen, das bereinigt um den Sondereffekt bei 5,2 Mio. Euro liegt", berichtet Johannes Heckmann. "Trotz der weiterhin noch hohen Unsicherheiten im Marktumfeld sehen wir nach dem vierten Quartal des vergangenen Jahres sowie dem Jahresauftakt 2021 ein Licht am Ende des Tunnels. Zwar verzögert die Pandemie die Markteinführung der Produkte von Naprotec in den USA und der Marktaufbau dort erfordert einen etwas längeren Atem. Dennoch bleiben wir bei unserer im Februar formulierten Prognose und erwarten spätestens ab dem Jahr 2022 wieder Rekorde."

Die Nabaltec AG erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 6 % bis 9 % und eine EBIT-Marge in der Bandbreite von 8 % bis 10 %. Die Prognose basiert auf einer positiven Wirtschafts- und Branchenentwicklung. Vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie und um die Liquiditätslage nicht zu belasten, plant die Nabaltec AG, für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende auszuschütten.

Hinweis: Der Geschäftsbericht 2020 und der Einzelabschluss 2020 der Nabaltec AG stehen unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations, zum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de nabaltec@better-orange.de

