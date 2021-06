DGAP-News: Nabaltec AG: Hauptversammlung - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu (deutsch)

Nabaltec AG: Hauptversammlung - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Schwandorf/Amberg, 16. Juni 2021 - Auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung der Nabaltec AG erhielten Vorstand und Aufsichtsrat große Zustimmung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen.

Vor dem Hintergrund eines pandemiebedingt schwierigen Geschäftsjahres 2020 stimmten die Aktionäre dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn in Höhe von 6.527.160,03 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Neben den Entlastungen für Vorstand und Aufsichtsrat und der Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 gaben die Aktionäre darüber hinaus auch ihre Zustimmung für Neufassungen des genehmigten Kapitals, der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit betragsmäßigen Anpassungen, des bedingten Kapitals sowie der fünfjährigen Ermächtigung zur Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms.

"Die breite Zustimmung zu den Beschlüssen durch unsere Aktionäre ist sehr erfreulich, vor allem vor dem Hintergrund des schwierigen vergangenen Geschäftsjahres 2020 mit sehr volatilen Märkten", so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Unsere Aktionäre gehen den Kurs der Gesellschaft mit und haben der Ausrichtung des Unternehmens heute erneut ihre Bestätigung erteilt. Zum Jahresstart 2021 konnte die Nabaltec AG zeigen, wie schnell sie wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren kann und dass das Unternehmen gut auf auftretende Krisen vorbereitet ist."

Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse stehen nach der Hauptversammlung 2021 unter www.nabaltec.de, Bereich Investor Relations, zum Download zur Verfügung.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de nabaltec@better-orange.de

