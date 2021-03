DGAP-News: Nach Rekordergebnis: Neunte Dividendenerhöhung in Folge (deutsch)

Nach Rekordergebnis: Neunte Dividendenerhöhung in Folge

17.03.2021 / 19:09

Die ordentliche Generalversammlung der ALSO Holding (SIX: ALSN) genehmigte alle Anträge des Verwaltungsrates inklusive des Geschäftsberichts 2020, ebenso wurden die Konzernleitung und die Mitglieder des Verwaltungsrates entlastet. Weiter stimmten die Aktionäre der vorgeschlagenen Dividende von CHF 3.75 pro Aktie zu. Das bedeutet einen Anstieg der Dividende um +312 Prozent seit 2012. Die Ausschüttung erfolgt ab 23. März 2021 aus Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer. Die Entscheidung der Dividendenerhöhung um 50 Rappen ist Beweis des Vertrauens der Aktionäre in die Wachstumskraft des Unternehmens.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates Peter Athanas, Walter P. J. Droege, Rudolf Marty, Frank Tanski, Ernest-W. Droege und Gustavo Möller-Hergt wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Zudem genehmigten die Aktionäre der Wiederwahl von Gustavo Möller-Hergt als Verwaltungsratspräsident. Ernst & Young AG, Zürich, wird auch für das Geschäftsjahr 2021 Revisionsstelle sein.

Auch künftig stehen die Zeichen auf nachhaltig profitablem Wachstum. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG: "Die Entwicklung hin zur Remote Reality des Next Normal ist ein wichtiger Treiber für die IT-Branche und bietet uns ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Wir werden 2021 unsere Wachstumsstrategie mit den Schwerpunkten regionale Expansion und technologische Kompetenz konsequent weiterverfolgen."

Kontakt zur ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

