DGAP-News: NanoFocus AG: Kapitalherabsetzung umgesetzt (deutsch)

Oberhausen, den 05.02.2021 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667) hat die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. November 2020 beschlossene Kapitalherabsetzung umgesetzt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 5. Januar 2021. Der Kapitalschnitt erfolgte im Verhältnis 3:1.

Die Depotbanken sollten die Depotbestände an Stückaktien der NanoFocus AG am 3. Februar 2021 (abends) umgebucht haben. Für je drei alte Aktien sollten die Aktionäre je eine neue konvertierte Aktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 erhalten haben.

Soweit sich aufgrund des Zusammenlegungsverhältnisses Aktienspitzen ergeben, werden sich die Depotbanken auf Weisung ihrer Kunden bis zum 18. Februar 2021 um einen Spitzenausgleich bemühen.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. http://www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

