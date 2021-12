DGAP-News: Nanogate SE: Verkauf der Nanogate Electronic Systems GmbH vereinbart (deutsch)

Nanogate SE: Verkauf der Nanogate Electronic Systems GmbH vereinbart

Nanogate SE: Verkauf der Nanogate Electronic Systems GmbH vereinbart

Göttelborn, 20. Dezember 2021. Die Nanogate SE hat heute mit einem Investor die Veräußerung ihrer Tochtergesellschaft Nanogate Electronic Systems GmbH (Neudörfl, Österreich) vertraglich vereinbart.

Im Rahmen der Transaktion veräußert Nanogate 100 Prozent der Geschäftsanteile an der letzten noch verbliebenen operativ tätigen Konzerngesellschaft der Gruppe. Der Kaufpreis, über den Stillschweigen vereinbart wurde, fließt der Insolvenzmasse der Nanogate SE zu und dient der Befriedigung der Gläubiger. Das "Closing" der Transaktion wird in den nächsten Wochen erwartet.

Die Nanogate-Gruppe verfügt damit über kein operatives Geschäft mehr. Im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung ist vorgesehen, die Nanogate SE und die ebenfalls insolventen Tochtergesellschaften abzuwickeln und aufzulösen (Liquidation). Wie bereits bekanntgegeben, endet voraussichtlich mit Handelsschluss am 4. Februar 2022 der Börsenhandel der Nanogate-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Nanogate SE

Die Nanogate SE hat im Juni 2020 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung (Schutzschirmverfahren) gestellt. Im Rahmen der Sanierung wurden das Kerngeschäft sowie weitere Tochterunternehmen veräußert. Es ist vorgesehen, die Nanogate SE und die ebenfalls insolventen Tochtergesellschaften abzuwickeln und aufzulösen (Liquidation). In diesem Zusammenhang wird die Börsennotierung der Nanogate SE im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Handelsschluss voraussichtlich am 4. Februar 2022 beendet.

