DGAP-News: NanoRepro AG: 94,1 % statt 76,5 % - Handelsblatt korrigiert Sensitivität des NanoRepro Schnelltests nach oben (deutsch)

NanoRepro AG: 94,1 % statt 76,5 % - Handelsblatt korrigiert Sensitivität des NanoRepro Schnelltests nach oben

Marburg, 17.01.2022: Das Handelsblatt hat in seiner Ausgabe vom 14. Januar 2021 und in einem Online-Artikel 20 Corona Antigen-Schnelltests, die aktuell in Apotheken und im Handel besonders oft angeboten werden, dahingehend abgeglichen, ob sie der Prüfung des Paul Ehrlich Instituts standgehalten haben. Bei dem von der NanoRepro AG ( ISIN: DE0006577109 , Symbol NN6) hergestellte Corona Antigen-Schnelltests wurde von der Redaktion aufgrund einer falschen Produzentenzuordnung zunächst eine Spezifität von 76,5 % angegeben. Der NanoRepro Antigen Schnelltest verfügt jedoch über eine spezifische Sensitivität von 94,1 %. Die Redaktion hat den Fehler im Online-Artikel bereits korrigiert.

https://www.handelsblatt.com/technik/handelsblatt-analyse-was-deutschlands-meistverkaufte-coronatests-aus-apotheken-und-handel-taugen-/27973192.html

Die NanoRepro AG bietet Corona Antigen-Schnelltests sowohl für den professionellen Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal als auch Schnelltests für die Eigenanwendung an, darunter beispielsweise der "Viromed Antigen Schnelltest NanoRepro", der mit einem LoD-Wert (Limit of detection) von 30 zu den besten Corona-Antigen-Schnelltests weltweit zählt.

Zuverlässige Erkennung einer SARS-CoV-2-Infektion

Die NanoRepro Antigen-Schnelltests erkennen zuverlässig eine SARS-CoV-2-Infektion der Virusvarianten Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) und Delta (B.1.617.2). Der Abgleich der Omikron-Genom-Sequenzierung mit dem Testdesign lässt ebenfalls auf eine hohe klinische Sensitivität und Spezifität des Antigentests zum Nachweis der derzeit weltweit vorherrschenden Omikron-Variante (B.1.1.529) schließen.

Aktuell werden zwei klinische Studien zur spezifischen Sensitivität der NanoRepro Antigen-Schnelltests bei der Omikron-Variante durchgeführt - eine Studie an einer der renommiertesten Universitätskliniken in Deutschland, eine Studie an einer Universitätsklinik in Polen. Damit erfolgt eine zusätzliche Qualitätskontrolle nach höchstmöglichen wissenschaftlichen Standards. Nach der aktuell vorliegenden Datenlage ist davon auszugehen, dass die Studien eine ähnlich hohe Sensitivität der NanoRepro Antigen-Schnelltests auch für die Omikron-Variante empirisch nachweisen werden.

Die endgültigen Ergebnisse beider klinischer Studien werden nach derzeitigem Stand Ende Januar 2022 erwartet.

NanoRepro beliefert neben der Viromed GmbH auch Testzentren, Apotheken, Unternehmen und Drogerie-Märkte. Die Tests sind im Online-Shop der NanoRepro AG unter www.medizinische-schnelltests.de erhältlich.

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49-6421-951449 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: juengst@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com

ISIN: DE0006577109

WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1269627

