DGAP-News: NanoRepro AG: Auslieferung des SRAS-CoV-2 Antikörper Schnelltests und neueste Testergebnisse (deutsch)

Auslieferung des SARS-CoV-2 Antikörper Schnelltests und neueste Testergebnisse

Die NanoRepro AG hat mit der Auslieferung des Coronatests (Covid 19) begonnen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass alle vorliegenden Bestellungen innerhalb der nächsten zwei bis drei Tage ausgeliefert werden.

Neubestellungen sind jetzt sofort lieferbar, Muster für potentielle Großaufträge werden verschickt.

Inzwischen gibt es auch neue Daten hinsichtlich der Qualität des Schnelltests. Es wurden 1020 Proben, welche vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie genommen wurden (2017-2018), getestet. Dabei zeigte der Test eine Spezifität von 99,31 % (IgM), bei IgG sogar 99,80%. Daher sind Kreuzreaktionen mit anderen Corona-Viren nahezu ausgeschlossen.

Weitere Studienergebnisse werden folgen.

Der Test wird aktuell in spezialisierten Forschungszentren in China (CDC), bei FIND, der US-amerikanischen FDA EUA, dem Erasmus Medical Center, RIVM, der WHO EUL und anderen evaluiert.

Einige dieser Studienberichte werden in Kürze veröffentlicht.

Über NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 24 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie eine ganze Reihe verschiedener Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

