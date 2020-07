DGAP-News: NanoRepro AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 und operative Entwicklung (deutsch)

NanoRepro AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 und operative Entwicklung

^ DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Umsatzentwicklung NanoRepro AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 und operative Entwicklung

30.07.2020 / 10:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NanoRepro AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Halbjahr 2020 und operative Entwicklung

Auf Wunsch vieler Aktionäre hat sich das Management dazu entschlossen, vorläufige Zahlen des 1. Halbjahres 2020 zu nennen und ein kurzes Update zu den laufenden Entwicklungen zu geben.

Nach den bisher vorliegenden Zahlen zum 1.Halbjahr geht die Gesellschaft davon aus, dass der Umsatz bei ca. 2,2 Mio. Euro liegen wird und ein Halbjahresüberschuss erzielt worden ist. Das EBITDA liegt bei ca. 0,5 Mio. Euro.

In den Umsätzen sind Stornierungen aufgrund von Lieferverzögerungen enthalten. Neben den bekannten Lieferverzögerungen des SARS-CoV-2-Antikörper-Tests gab es ebenfalls Lieferketten-Unterbrechungen bei anderen Produkten.

Hauptschwerpunkt unserer Gesellschaft ist momentan die Vermarktung des SARS-CoV-2-Antikörper-Tests. Hier haben sich die Vertriebsaktivitäten verlagert. Nach der Abflachung der Infektionszahlen in Deutschland ist die Vermarktung in Deutschland schwieriger geworden. Deshalb konzentrieren sich unsere Vermarktungsaktivitäten inzwischen auf Länder und Kontinente mit hohen Neuinfektionszahlen wie z.B. Südamerika oder Afrika.

Während wir in Deutschland hauptsächlich kleinere Stückzahlen direkt an z.B. Ärzte verkauft haben, geht es im Ausland um größere Aufträge. Ein Vertragsabschluss dauert hier in der Regel länger, weil aufwendige Vertragswerke, Übersetzungen, lokale Genehmigungen, umfangreiche Finanzierungskonstrukte etc notwendig sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir hier zu erfolgreichen Abschlüssen kommen werden.

Neben der Vermarktung der Corona-Tests ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit der Aufbau der Nahrungsergänzungsmittelsparte. Nach der Einführung eines Flüssig-Kollagenprodukts (Alphabiol Beauty Elixier) im Vorjahr haben wir im ersten Quartal diesen Jahres ein flüssiges Curcurminprodukt (Alphabiol Curcumin Elixier) eingeführt. Bis in den Februar hinein verzeichneten wir bei unserem Kollagen-Produkt kontinuierlich steigende Umsätze. Mit der Corona-Pandemie sind die Umsätze leider deutlich abgeflacht; seit Juni steigen die Umsätze wieder.

Aufgrund der Charakteristik des Geschäfts ist es schwierig, eine Aussage zum Gesamtjahr 2020 zu treffen. Mögliche einzelne Vertragsabschlüsse können Umsatz und Ertrag stark beeinflussen. Wir gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass das 2. Halbjahr besser ausfallen wird als das 1. Halbjahr.

Der geprüfte Halbjahresabschluss 2020 wird voraussichtlich im September veröffentlicht werden.

Über NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 24 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann sowie eine ganze Reihe verschiedener Allergie-Tests. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: NanoRepro AG Michael Fuchs Tel.: +49-6421-951427 fuchs@nanorepro.com

30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoRepro AG Untergasse 8 35037 Marburg Deutschland Telefon: +49 (0)6421 - 95 14 49 Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50 E-Mail: fuchs@nanorepro.com Internet: www.nanorepro.com

ISIN: DE0006577109

WKN: 657710 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1105983

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1105983 30.07.2020

°