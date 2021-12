DGAP-News: NanoRepro AG: Zuverlässiger Nachweis auch bei Omikron-Variante (deutsch)

NanoRepro AG: Zuverlässiger Nachweis auch bei Omikron-Variante

Marburg, 1. Dezember 2021: Die von der NanoRepro AG ( ISIN: DE0006577109 , Symbol NN6) angebotenen Corona Antigen-Schnelltests erkennen zuverlässig eine SARS-CoV-2-Infektion auch mit der neuen Virusvariante Omikron (B.1.1.529). Das hat ein Abgleich der veröffentlichten Omikron-Genom-Sequenzierung mit dem Testdesign ergeben.

Die unter verschiedenen Markennamen erhältlichen Tests liefern innerhalb von 15 Minuten einen verlässlichen Infektionsnachweis sowohl für die bereits bekannten Virusvarianten Alpha (B.1.1.7) und Beta (B.1.351) als auch für die aktuell in Deutschland vorherrschende Variante Delta (B.1.617.2) und die jetzt vor kurzem in Deutschland erstmals nachgewiesene neueste Virusvariante Omikron (B.1.1.529).

"Zuverlässige Schnelltests leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie", so Lisa Jüngst, Vorstand der NanoRepro AG. "Die jüngsten Untersuchungen zeigen, dass sich unsere Kunden auf die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Tests auch im Hinblick auf die neue Virusvariante verlassen können. Noch ist unklar, wie gefährlich und ansteckend Omikron tatsächlich ist, umso wichtiger ist es, Infektionen schnell zu erkennen."

Die NanoRepro AG bietet Corona Antigen-Schnelltests sowohl für den professionellen Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal als auch Schnelltests für die Eigenanwendung an, darunter beispielsweise der "Viromed Antigen Schnelltest NanoRepro", der mit einem LoD-Wert (Limit of detection) von 30 zu den besten Corona-Antigen-Schnelltests weltweit zählt.

NanoRepro beliefert neben der Viromed GmbH auch Testzentren, Apotheken, Unternehmen und Drogerie-Märkte. Die Tests sind im Online-Shop der NanoRepro AG unter www.medizinische-schnelltests.de erhältlich.

Weitere Informationen zur Virusvariante Omikron stellt das Robert Koch Institut auf seiner Website zur Verfügung:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante_B11529.html

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com

