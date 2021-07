DGAP-News: Nass Valley Gateway schaut nach dem Wachstum im zweiten Quartal nach vorne (deutsch)

Nass Valley Gateway schaut nach dem Wachstum im zweiten Quartal nach vorne

Nass Valley Gateway hat dieses Jahr seinen Umsatz im Quartalsvergleich nach Einführung seiner neuen Produktlinien und dem Einsatz einer innovativen Direktverkaufsplattform fast verdoppelt

VANCOUVER, British Columbia über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway LTD. (NVG), (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen THC-freien Broad- und Full-Spectrum-CBD-Consumables, nimmt beim vierteljährlichen Wachstum zu Beginn des dritten Quartals weiter Fahrt auf, indem es seine aktuellen Produkte analysiert und gleichzeitig starke Marketingpartnerschaften eingeht. Nach einer vierteljährlichen Steigerung um 84,7 % beim Online-Verkauf hat Nass Valley Gateway Schmerzlinderungs-, Haustier- und Delta 8-Produkte als die 3 meistverkauften Produktkategorien identifiziert.

Die beliebtesten Produkte in jeder Kategorie sind bei den Schmerzlinderungsprodukten das Roll On Cooling Gel, bei den Haustierprodukten die Kauprodukte mit Käsegeschmack und bei der letzten Kategorie schließlich die Delta 8-Gummibären. Außerdem hat sich das Wachstum bei den Hanfzigaretten und Badebomben ebenfalls mehr als verdoppelt. "Der Markt reagiert sehr positiv auf unsere verschiedenen Produktlinien. In dem Maße, wie CBD und Delta 8 bekannter werden, suchen die Leute auch nach neuen Wegen, um sie zu nutzen. Wir können einen Katalog mit über 60 Produkten anbieten, um die wachsende Nachfrage zu decken," teilt das NVG-Vorstandsmitglied Michael Racaniello mit.

Nass Valley ist eine Marketingpartnerschaft mit führenden Online-Plattformen in der CBD-, Cannabis- und Hanfbranche wie Herb eingegangen. Herb weist mehr als 80 Millionen Videoabrufe im Monat, 14 Millionen Community-Mitglieder und 41 Millionen monatliche Interaktionen auf, was Nass Valley Gateway nutzen wird, um seine Marke noch populärer zu machen. Außerdem hat Nass Valley seine neue Direktverkaufsplattform Nass Valley Direct gestartet, ein Hybridmodell, das sich auf die landesweite Entwicklung von B2B- und B2C-Direktverkaufsnetzwerken unter der Leitung von Jeff Rogers konzentriert. Rogers ist der Gründer und der ehemalige CEO von Kannaway, dem ersten Unternehmen in unserer Branche, das einen Direktverkaufsansatz verfolgte. "Dieses Modell ist ein klares Unterscheidungsmerkmal in der CBD-Branche", gibt Rogers an.

Michael Racaniello fährt for: "Unser bahnbrechendes Direktverkaufsprogramm spricht ein breites Publikum an. Wir bieten innovativen Support für Partner, um unsere Produkte in ihrem Umfeld zu verbreiten, sowie größere B2B-Möglichkeiten, die Chancen für ein grenzenloses gegenseitiges Wachstum für alle Beteiligten bieten."

Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Security Exchange (CSE), bei OTC Pink und der Frankfurter Börse notiertes Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten und AUF REIN NATÜRLICHEN SAMEN basierenden CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft.

