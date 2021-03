DGAP-News: Nathalie Noël wird Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe (deutsch)

Nathalie Noël wird Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe

Zug, 29. März 2021 - Die V-ZUG Gruppe hat Frau Nathalie Noël zum Chief Marketing Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung mit Fokus auf Digitalisierungsthemen ernannt.

Wie im Januar dieses Jahres angekündigt, verantwortet der Chief Marketing Officer die Bereiche Produktmanagement, strategisches Vertriebskanal-Management und Preisgestaltung sowie Marketingkommunikation und wird die damit verbundenen Digitalisierungsthemen weiter vorantreiben.

Frau Nathalie Noël wird ihre Tätigkeit als CMO und Mitglied der Geschäftsleitung der V-ZUG Gruppe spätestens am 1. August 2021 aufnehmen. Sie bringt mehrjährige Führungs- und Facherfahrung im Global Marketing sowohl im B2B-Geschäft wie auch im B2C-Geschäft mit und verfügt über einen überzeugenden Leistungsausweis im Aufbau von digitalen Marketingkanälen.

Nathalie Noël ist derzeit als Global Head of Marketing bei der Vitra International AG, Basel, verantwortlich für Marketingkommunikation, Digitales Marketing und Sales Excellence. Davor arbeitete sie als Marketing Director für den Kunstbuchverlag TASCHEN, Köln, sowie als International Group Manager bei der L'Oréal Group (Division L'Oréal Luxe), Paris. Nathalie Noël verfügt über Studienabschlüsse des Instituts für politische Studien (Sciences Po) in Paris (Master in Marketing und Kommunikation sowie Bachelor in Politikwissenschaften).

Über die V-ZUG Gruppe

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert die V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2'000 Mitarbeitende.

Die Holdinggesellschaft V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745 , Ticker-Symbol VZUG).

Wichtige Daten

29. April 2021 Ordentliche Generalversammlung 22. Juli 2021 Publikation Halbjahresbericht 15. März 2022 Publikation Geschäftsbericht Weitere Informationen

Sandra Forster Chief Human Resources Officer Telefon: + 41 58 767 60 03

Patrik Leisi Head Legal & Compliance / Investor Relations Telefon: + 41 58 767 60 03

Rechtliche Anmerkungen

Die in der vorliegenden Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: www.vzug.com/ch/de/privacystatement

