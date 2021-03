DGAP-News: Nemetschek SE plant Dividendenerhöhung auf 0,30 Euro je Aktie (deutsch)

Nemetschek SE plant Dividendenerhöhung auf 0,30 Euro je Aktie

Nemetschek Group plant Dividendenerhöhung auf 0,30 Euro je Aktie

- Achte Dividendenerhöhung in Folge

- Ausschüttungssumme würde sich auf 34,7 Mio. Euro erhöhen

München, 19. März 2021 - Der Aufsichtsrat der Nemetschek SE (ISIN 0006452907) hat in seiner gestrigen Sitzung dem Vorschlag des Vorstands für eine Anhebung der Dividende zugestimmt. Für das Geschäftsjahr 2020 schlagen Aufsichtsrat und Vorstand des Softwareanbieters für die Baubranche der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 eine auf 0,30 Euro je Aktie erhöhte Dividende vor (Vorjahr: 0,28 Euro je Aktie). Das Unternehmen setzt damit seine nachhaltige Dividendenpolitik auf der Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 trotz der herausfordernden Rahmenbedingen durch die Covid-19-Pandemie fort.

Nemetschek würde somit zum zwölften Mal in Folge eine Dividende auszahlen, es wäre zudem die achte Erhöhung in Folge. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung entspräche dies einer Anhebung der Dividende um 7 %. Bei 115,5 Mio. Aktien würde die Ausschüttungssumme auf 34,7 Mio. Euro steigen (Vorjahr: 32,3 Mio. Euro). Gleichzeitig wird die Nemetschek Group weiter strategisch investieren, um ihr zukünftiges Wachstum sicherzustellen. Der Konzern hatte 2020 den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 7,2 % auf 596,9 Mio. Euro gesteigert und eine hohe EBITDA-Marge von 28,9 % erzielt.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro.

