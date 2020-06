DGAP-News: Netcetera AG: Meilenstein für die Österreichische Payment-Industrie: Netcetera digitalisiert Kredit- und Debitkarten für PSA (deutsch)

Netcetera AG: Meilenstein für die Österreichische Payment-Industrie: Netcetera digitalisiert Kredit- und Debitkarten für PSA

Medienmitteilung Zürich/Wien, 24. Juni 2020

Die Schweizer Softwarefirma Netcetera, Marktführer für 3-D Secure und digitale Bezahllösungen, hat für Payment Services Austria (PSA), den grössten Transaktionsdienstleister in Österreich, ein White Label Wallet umgesetzt. Sie machen damit einen bedeutenden Schritt in der Digitalisierung von Debit- und Kreditkarten. Das Wallet unterstützt neben Maestro seit April 2020 die neueste Generation der Mastercard Debitkarten und treibt damit die Österreichische Payment-Industrie in der digitalen Transformation voran.

Mit dem laufenden Fortschritt von Onlinehandel und «Mobile first» sind herkömmliche physische Bezahlkarten nicht mehr die einzige Möglichkeit für Kartenherausgeber. Sie können nun deren Digitalisierung auf mobilen Geräten unterstützen. Denn überall wird digital bezahlt: In Web-Shops, in Apps und an der Ladenkasse mit dem Smartphone. Wallets auf mobilen Geräten werden zur Hauptschnittstelle mit dem Verbraucher. Banken oder Kartenherausgeber nutzen dies, um ihren Kunden die nächste Generation von Zahlungen mit Mehrwertdiensten zu bieten.

Die digitale Wallet-Umsetzung von Netcetera für PSA basiert auf ihrer Scheme-zertifizierten Produktesuite ToPay und bietet genau diese Mehrwerte. Netceteras White Label Wallet-Produkt ermöglicht Endkunden sicheres, einfacheres und schnelleres digitales Bezahlen. Das Onboarding der Nutzer wird mittels starker Kundenauthenifizierung (SCA) gemäss PSD2 unterstützt. Mit dem nutzerfreundlichen Wallet können die Banken den Endkunden neue und wichtige Funktionen fürs digitale Bezahlen anbieten. Dazu gehören zum Beispiel das Digitalisieren der Zahlungskarten, kontaktlose Zahlungen und Peer-to-Peer Zahlungen. Zusätzlich sind Loyality-Funktionen zur Kundenbindung verfügbar.

Peter Frick, Managing Director Secure Digital Payments bei Netcetera, fügt an: «Das Wallet-Projekt für PSA bedeutet einen weiteren grossen Schritt in der Digitalisierung der Österreichischen Payment-Industrie. Mit April 2020 unterstützen wir neben Maestro auch Mastercard Debitkarten im Wallet und im zweiten Halbjahr zusätzlich Kreditkarten für PSA. Mit der Digitalisierung der neuesten Generation der Mastercard Debitkarten verfügen Endkunden nun über eine digitale Karte sowohl fürs Bezahlen der Einkäufe des täglichen Bedarfs, als auch international auf Reisen».

Bezahlfunktion für Android und iOS Geräte Mit der Wallet-Lösung können die Endkunden der Banken nicht mehr nur mit Android-Geräten bezahlen. Dank Einbinden von Apple Pay bezahlen nun auch iOS-Nutzer mobil und kontaktlos mit ihrer Banken-App. Netceteras Lösung initiiert die Digitalisierung der Karte im Apple Pay Wallet.

Martin Zeisel, Head of Sales Digital Finance CEE & SEE bei Netcetera, zum Produkt: «Das ToPay Mobile Wallet erweitert die Kundenbeziehung über mobile kontaktlose Zahlungen hinaus. Es ermöglicht Tap-to-Pay für mobile Geräte auf Basis der führenden internationalen Kartenzahlungssysteme. Die Integration in die bestehende Banken-App - bei der die Karteninhaber bereits ihren Kontostand und ihre Transaktionen abfragen - gibt ihnen die Sicherheit, die neuen Zahlungsfunktionen auszuprobieren und schneller zu bezahlen, ohne ihre physische Brieftasche herauszunehmen».

Über Netcetera

Netcetera unterstützt ihre Kunden weltweit mit zukunftsweisenden Dienstleistungen, Produkten und Individualsoftware. Als Marktführer für Payment Security bietet die Softwarefirma innovative digitale Zahlungslösungen mit einem starken Fokus auf Convenience, Sicherheit und den mobilen Gebrauch. Mehr als 2.000 Bankinstitute und Zahlungskarten-Herausgeber verlassen sich auf ihre hochwertigen, Scheme-zertifizierten Produkte für 3-D Secure, mobiles kontaktloses Bezahlen, digitale Wallets, risikobasierte und nutzerfreundliche Authentifizierung oder Digital Banking Apps für optimiertes Banking.

Netcetera hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt 600 Experten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Sie betreibt 24/7 PCI-zertifizierte digitale Zahlungsdienste für alle gängigen Kartennetze und über 30 Millionen Karten.

Mehr Informationen: netcetera.com

