DGAP-News: Netcetera Gruppe: Netcetera feiert 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten (deutsch)

Netcetera Gruppe: Netcetera feiert 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten

^ EQS Group-News: Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges Netcetera Gruppe: Netcetera feiert 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten

12.10.2021 / 09:47

Medienmitteilung Zürich und Dubai, 12. Oktober 2021

25 Jahre Netcetera: An der GITEX feiern wir 15 Jahre Erfolg im Mittleren Osten

2021 ist das grosse Jubiläumsjahr von Netcetera. Was vor 25 Jahren als Schweizer Start-up begann, hat sich zu einem internationalen IT-Player mit über 800 Mitarbeitenden und Standorten rund um den Globus entwickelt. Einer dieser Standorte, Netcetera im Mittleren Osten, feiert sein 15-jähriges Bestehen, um nah bei den Kunden zu sein und sie mit wegweisenden Softwareprodukten und individuellen digitalen Lösungen optimal zu bedienen. An der GITEX Global Konferenz in Dubai vom 17. bis 21. Oktober feiert Netcetera diese Jubiläen und zeigt ihre Lösungen für sicheren digitalen Zahlungsverkehr, Gesundheitswesen, Augmented Reality und Digital Publishing.

Vor 25 Jahren trug sich Netcetera ins Handelsregister ein, entwickelte ihr erstes Kundenprojekt, den ersten Pizza-Onlineshop der Schweiz, und rekrutierte die ersten Mitarbeitenden. Das Start-up wuchs in der Folge zu einem globalen Unternehmen mit Standorten von Europa bis in den Fernen Osten. Einer dieser strategischen Standorte befindet sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Die Netcetera-Niederlassung in Dubai feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Um das Geschäft über den europäischen Kontinent hinaus auszubauen, sieht Netcetera die Niederlassung in Dubai als Tor zu den Märkten des Mittleren Ostens.

Zur Feier der beiden Jubiläen nimmt Netcetera an der diesjährigen GITEX-Konferenz in Dubai teil, mit dabei ist auch Netcetera-CEO Andrej Vckovski. Die GITEX ist eine jährlich stattfindende Konferenz für Computer und Elektronik. Ramy Fouda, Director of Sales and Business Development, sagt: "Wir freuen uns, an der GITEX, der grössten Tech-Messe des Jahres in dieser Region, unsere 25-jährige Erfahrung zu präsentieren. Seit 15 Jahren versorgen wir unsere Kunden im Nahen Osten mit hochwertigen und sicheren Softwareprodukten und individuellen digitalen Lösungen und treiben so die digitale Transformation in der Region voran."

Besuchen Sie den Stand von Netcetera, um:

- einen digitalen Inspektionsprozess zu durchlaufen, der durch AR mit der neuesten Hololens unterstützt wird,

- einen Einblick in die Digital Publishing Lösung von Netcetera zu erhalten, die Verlagen eine reibungslose Umstellung auf einen umfassenden digitalen Content-Workflow ermöglicht,

- zu erfahren, wie ihre KI-basierte Lösung zur Betrugserkennung das Gesundheitswesen mit elektronischen Patientenakten optimieren kann,

- und wie die digitalen Zahlungslösungen des Marktführers in 3-D Secure Ihre Zahlungen sichern können.

Um einen Termin an der GITEX zu vereinbaren, besuchen Sie: https://www.netcetera.com/home/products/gitex

Netcetera hat das Jubiläumsjahr auch zum Anlass genommen, ihre Geschichte und Zukunftsvisionen auf rund 140 Seiten kreativ aufzuschreiben und zu illustrieren. Viele verschiedene Protagonisten wie Gründer, aktuelle und ehemalige Mitarbeitende, Kunden sowie Partner erzählen den Weg von Netcetera. Mit dieser spannenden Geschichte bedankt sich das Unternehmen für die letzten 25 Jahre und blickt mit starken Wachstumsplänen und einer nachhaltigen Produktpipeline in die Zukunft. Holen Sie sich Ihr Exemplar der Netcetera-Story an ihrem Stand an der GITEX.

Hier finden Sie interessante Geschichten über Netcetera und ihr Jubiläumsjahr: https://www.netcetera.com/home/25-years-netcetera.html

Medienkontakt:

Angelika Seiler Head of Content angelika.seiler@netcetera.com +41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a1fe613120fb650681c622e481d03822 Dateibeschreibung: Medienmitteilung Netcetera im Mittleren Osten

Ende der Medienmitteilungen

1239982 12.10.2021

°