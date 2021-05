Netfonds AG: Veröffentlichung der geprüften und testierten Geschäftszahlen 2020, wichtige Kennzahlen gegenüber den vorläufigen Zahlen noch leicht verbessert

Auf seiner gestrigen Sitzung hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand der Netfonds AG vorgelegten und durch den Wirtschaftsprüfer testierten Konzernabschluss festgestellt. Gegenüber den am 18.02.2021 veröffentlichten, vorläufigen Zahlen haben sich noch leichte Verbesserungen beim EBITDA und EBIT ergeben.

Hamburg, 06. Mai 2021- Die Netfonds AG ( ISIN: DE000A1MME74 ) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Brutto-Konzernumsatz auf 143,3 Mio. Euro (Vorjahr 113,3 Mio. Euro) steigern. Der Nettoumsatz nach Abzug der Provisionsaufwendungen konnte von 26,45 Mio. Euro auf 31,82 Mio. Euro gesteigert werden. Das EBITDA der Gruppe lag bei 4,125 Mio. Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 2,907 Mio. Euro. Der Konzerngewinn drehte mit +30 TEUR in den positiven Bereich nach einem Minus von 396 TEUR im Jahr 2019.

Der Abschluss der Netfonds AG übertraf mit 0,902 Mio. Euro (0,266 Mio. Euro) das Vorjahresergebnis deutlich. Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG werden der am 22.06.2021 stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 0,16 Euro pro Aktien vorschlagen.

Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich auf Basis der geprüften Geschäftszahlen wie folgt dar:

31.12.2020 31.12.2019 Entwicklung Konzernbilanzsumme in TEUR 75.372 56.261 34% Konzerneigenkapital in TEUR 13.896 10.718 30% Eigenkapitalquote 18% 19% Umsatzerlöse in TEUR 143.297 113.279 26% Sonstige betriebliche Erträge in TEUR 2.673 1.103 142% Rohertrag in TEUR 31.819 26.466 20% Rohertragsmarge 22% 23% Gesamtkosten in TEUR 27.694 23.559 18% EBITDA in TEUR 4.125 2.907 42% EBIT in TEUR 1.762 639 176% Gewinn vor Steuern (EBT) in TEUR 555 304 82% Jahresüberschuss in TEUR 30 -396 Bilanzgewinn in TEUR 380 395 Anzahl Mitarbeiter 269 214 26%

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Mit 269 Mitarbeitern (Stand 31.12.2020) meldete das Unternehmen einen testierten Konzernumsatz von 143,3 Mio. Euro für das Jahr 2020. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

Kontakt

Aud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg

Tel.: +49 /40 /822 267 -314 E-Mail: awiese@netfonds.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de

ISIN: DE000A1MME74

WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1193352

