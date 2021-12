DGAP-News: Neue Direktorin für die Hotelbusiness Zug AG (deutsch)

Neue Direktorin für die Hotelbusiness Zug AG

20.12.2021 / 07:00

Medienmitteilung Zug, 20. Dezember 2021

Irene Gangwisch (49) übernimmt am 1. Februar 2022 die operative Leitung der Hotelbusiness Zug AG (HBZ) von Stefan Gareis.

Irene Gangwisch wird als neue Direktorin der Hotelbusiness Zug AG das Parkhotel Zug sowie das City Garden Hotel leiten. Sie verfügt über fundierte und umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie und war in den letzten drei Jahren als General Managerin für die Führung des traditionsreichen 4-Sterne-Sorell-Hotels Zürichberg verantwortlich. Davor war sie als Geschäftsführerin und VR-Delegierte der Alpin Trend Hotel & Gastro Gruppe sowie als Direktorin des Hotels Lenzerhorn Spa & Wellness in der Lenzerheide tätig.

Wie die Hotelbusiness Zug AG bereits im September 2021 mitteilte, hat sich der aktuelle und langjährige Direktor Stefan Gareis entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Nachdem mit Irene Gangwisch eine ideale Nachfolgelösung gefunden werden konnte, wird er die Leitung der Hotelbusiness Zug AG per Ende Januar 2022 abgeben. Der Verwaltungsrat dankt Stefan Gareis für seine beinahe 20-jährige Tätigkeit. Er hat die Hotelbusiness Zug AG mit grossem Engagement geführt und die erfolgreiche Entwicklung dieses Geschäftssegments der Zug Estates Gruppe massgeblich mitgeprägt.

Wichtige Daten:

04.03.2022 Publikation Geschäftsbericht 2021 12.04.2022 Ordentliche Generalversammlung Weitere Auskünfte:

Patrik Stillhart, CEO T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch

1. mailto:ir@zugestates.ch Über Zug Estates Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Parkhotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2021 CHF 1.67 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN, Valorennummer: 14 805 212).

