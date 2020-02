DGAP-News: Neue PANTAFLIX Original-Produktion LEOO HILFT um Influencerin Leoo Balys startet mit den Dreharbeiten (deutsch)

Neue PANTAFLIX Original-Produktion LEOO HILFT um Influencerin Leoo Balys startet mit den Dreharbeiten

München, 12. Februar 2020. LEOO HILFT heißt die neueste Original-Produktion der PANTAFLIX AG ( WKN: A12UPJ , ISIN: DE000A12UPJ7). Die Dreharbeiten der Serie rund um die erfolgreiche Influencerin Leoo Balys (knapp 2,5 Millionen Follower bei Instagram, YouTube und TikTok) beginnen im März 2020. Noch im Frühjahr wird die erste Staffel mit sechs Folgen auf dem werbebasierten Streamingangebot von PANTAFLIX zum Abruf bereitstehen. Bis zu drei Staffeln des Formats sind noch für das Jahr 2020 geplant. Bereits jetzt trifft die PANTAFLIX Studios-Produktion auf ein großartiges Feedback. Der Aufruftrailer für das Format erzielte allein in den ersten 24 Stunden rund 100.000 Aufrufe.

Bei der Content-Ausweitung mit Originals hält PANTAFLIX das Tempo weiterhin hoch. Nach der vierten und fünften Staffel von KRASS KLASSENFAHRT mit siebenstelligen Abrufzahlen setzt das Münchner Medienunternehmen bei LEOO HILFT erneut auf die dynamische Innovationskraft der eigenen Produktionseinheit PANTAFLIX Studios in Berlin. So können sich Fans auf ein unmittelbar authentisches Mentoring-Format mit Leoo Balys freuen. Im Zentrum steht ohnehin die Community, die direkt mit Leoo in Kontakt treten kann. Ausgewählten Fans gibt sie hilfreiche Tipps für die kniffligsten Alltagsprobleme. Egal, ob es sich um das erste Date oder Mobbing in der Schule handelt, LEOO HILFT eben - wenn nötig auch mit der Unterstützung von Experten. Ziel ist es, gerade jungen Menschen Mut zu machen und gemeinsam Probleme richtig anzugehen und zu lösen.

"Ich freue mich auf meine neue Serie und darauf, noch enger in Kontakt mit meinen Fans zu kommen. Mit PANTAFLIX habe ich ein starkes, kreatives und erfahrenes Team um mich und ein ideales Zuhause für LEOO HILFT gefunden", sagt Leoo Balys.

"Bereits mit KRASS KLASSENFAHRT haben wir gezeigt, wie man mit innovativen Inhalten im Streaming-Bereich punkten kann. Bei vergleichsweise geringem Aufwand erschließen wir durch die Reichweite junger Creatoren eine riesige Community. Die Exklusivität unserer Originals-Produktionen stärkt zudem den PANTAFLIX-Markenkern und macht unser Angebot zu einem unverwechselbaren Erlebnis für unsere Nutzer", sagt Manuel Uhlitzsch, CCO der PANTAFLIX AG.

Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.

Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.

