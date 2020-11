DGAP-News: Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen (deutsch)

Neuemission: 5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen

16.11.2020 / 10:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Volumen bis zu 30 Mio. EUR, Kupon 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung, Laufzeit 7 Jahre (Kündigung nach 5 Jahren möglich) - Zeichnung bis zum 27. November 2020 an der Börse München möglich - Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR von Organmitgliedern und nahestehenden Personen - Attraktive Nische: Light Industrial Immobilien mit großer Spanne zwischen Objektrendite und Zinskosten

Starnberg, 16. November 2020. Ab heute kann die Unternehmensanleihe ( ISIN DE000A3H2XT2 ) der BENO Holding AG, einem Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München gezeichnet werden. Bereits zum Start der Emission haben Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt. Außerdem haben bereits Inhaber der Wandelanleihe 2014/2021, unter anderem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, das Umtauschangebot in die neue Unternehmensanleihe angenommen. Der Emissionserlös soll der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien sowie der Refinanzierung der im April 2021 fälligen, nicht gewandelten oder getauschten Stücke der Wandelanleihe 2014/2021 dienen.

"Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten lässt sich im Bereich Light Industrial noch eine große Spanne zwischen Objektrendite und Zinskosten erzielen. Daher sehen wir für die kommenden Jahre weitere Miet- und Wertsteigerungspotenziale und wollen unser Wachstum vorantreiben", erklärt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern.

Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30 % p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit (nach 5 Jahren besteht ein Kündigungsrecht für Anleger) erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft bis zum 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 27. November 2020 zu achten.

Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November 2020 Das Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/2021 ( ISIN DE000A11QP91 ) läuft vom 09. November 2020 bis 20. November 2020. In dieser Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/2027 getauscht werden. Darüber hinaus wird je umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/2021 ein Barausgleich in Höhe von 175,00 EUR ausgezahlt.

BENO Audio-Webcast zur Anleiheemission Datum: Dienstag, 17. Oktober 2020 Beginn: 10:00 Uhr Dauer: Maximal 60 Minuten Anmeldung: www.edudip.com/de/webinar/webcast-beno/468888 Gebilligter Wertpapierprospekt (BAFIN): https://www.beno-holding.de/beno-anleihe

Eckdaten BENO-Anleihe 2020/2027 Emittentin: BENO Holding AG WKN / ISIN: A3H2XT / DE000A3H2XT2 Kupon: 5,30 % p.a., halbjährliche Zinszahlung Laufzeit: 7 Jahre (Kündigungsrecht für Inhaber nach 5 Jahren) Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR Zeichnungsfrist: 16. November bis 27. November 2020 (voraussichtlich) Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank Mindestzeichnung: 1.000 Euro Emissions- & Rückzahlungskurs: 100% Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung

Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download: https://www.beno-holding.de/beno-anleihe

WICHTIGER HINWEIS Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine Entscheidung, in Schuldverschreibungen der BENO Holding AG zu investieren, sollte lediglich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der auf der Webseite der Emittentin unter https://www.beno-holding.de/beno-anleihe veröffentlicht ist, getroffen werden. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt BENO Holding AG // Kreuzstraße 26 // 82319 Starnberg // beno-holding.de

Investor Relations & Finanzpresse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@beno-holding.de

Über Beno Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonitätsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO Portfolio 11 Standorte mit 37 Mietern und einer Nutzfläche von rund 141.000 m2. Im Jahr 2019 hat die BENO Holding im Konzern 6.631 TEUR umgesetzt und einen Gewinn von 2.194 TEUR erzielt.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beno Holding AG Kreuzstr. 26 82319 Starnberg Deutschland Telefon: 089/20500555 Fax: 089/20500555 E-Mail: info@beno-holding.de Internet: www.beno-holding.de

ISIN: DE000A11QLP3 , DE000A3H2XT2, DE000A11QP91

WKN: A11QLP, A3H2XT, A11QP9 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1148384

