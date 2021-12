DGAP-News: Neuer Webauftritt der Papieri kündigt Vermarktungsstart an (deutsch)

Neuer Webauftritt der Papieri kündigt Vermarktungsstart an

10.12.2021 / 07:00

Cham, 10. Dezember 2021

Medienmitteilung

Neuer Webauftritt der Papieri kündigt Vermarktungsstart an

Mit dem Baubeginn der zwei Wohnhochhäuser im Rahmen der zweiten Bauetappe auf dem Papieri-Areal präsentiert sich das neue Quartier mit einem komplett überarbeiteten Webauftritt www.papieri-cham.ch. Die Vermarktung der ersten Mietobjekte und der nächsten Eigentumseinheiten startet im neuen Jahr. Wer vor dem offiziellen Vermarktungsstart und somit vor anderen informiert werden möchte, trägt sich auf der Interessentenliste ein.

Die Vorfreude steigt. Bereits im kommenden Herbst beziehen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ihr neues Zuhause im Papieri-Quartier: In die 59 Lofts der denkmalgeschützten Papiermaschinenhallen, in die 160 Mietwohnungen im Haus A und in die 53 charakteristischen Eigentumswohnungen im südlichsten Hochaus L kehrt Leben ein. Auch die Büros, Ateliers und Verkaufsräume der ersten Bauetappe werden ab dann in Betrieb genommen. Der neue Web-Auftritt illustriert, wie Leben ins neue Quartier einkehrt und stellt die zur Vermarktung stehenden Kaufobjekte und Mitoptionen für Wohnen und Arbeiten vor.

Nachhaltige Eigentumswohnungen

Im Rahmen der zweiten Bauetappe wird mit dem Haus I eine nachhaltige Holz-Beton-Verbundkonstruktion realisiert. 61 Eigentumswohnungen umfasst dieses Wohnhochhaus und bietet in den oberen Geschossen eine eindrückliche Weitsicht auf den Zugersee und in die Alpen. Der offizielle Vermarktungsstart erfolgt im Mai 2022. Wer schon vorher informiert werden möchte, trägt sich auf der Interessentenliste auf der Webseite ein.

Attraktive Mietwohnungen

Fantastische Weitsicht für Schwindelfreie oder Rückzugsort nahe am Quartierleben - je nach Etage bieten die 160 Wohnungen im neu erstellten Haus A verschiedene Qualitäten für verschiedene Bedürfnisse. In kompakten 2.5- bis grosszügigen 5.5-Zimmer-Wohnungen mit Patios lebt es sich hier urban und gleichzeitig naturnah. Der offizielle Vermarktungsstart erfolgt im Mai 2022. Wer schon vorher informiert werden möchte, trägt sich auf der Interessentenliste Interessentenliste auf der Webseite ein.

Das Papieri-Areal ist lebendig und sozial durchmischt. Deshalb sind 30 der 160 Einheiten preisgünstige Mietwohnungen. Die Voraussetzungen für eine Bewerbung sind auf der Webseite zu finden, der Vermietungsstart der preisgünstigen Mietwohnungen erfolgt im März 2022.

Einzigartige Büro- und Gewerberäume

Zeitgenössischer Neubau oder Denkmal mit industriellem Charme für Ateliers, Werkstatt oder Büros: Insgesamt rund 40'000m2 Gewerbeflächen entstehen auf dem Papieri-Areal und bieten Raum für jedes Businessmodell und unterschiedliche Unternehmensgrössen. Nicht austauschbar und beliebig, sondern nachhaltig, durchdacht und mitten in einem lebendigen Quartier. Rund 4'400 m2 Laden-, Büro- und Gastroflächen im Erdgeschoss der Objekte der ersten Etappe gelangen ab Februar 2022 in die Vermarktung.

Für weitere Informationen:

Kathrin Sonderegger, Verantwortliche Kommunikation Cham Group AG Email kathrin.sonderegger@chamgroup.ch Telefon +41 41 508 08 23

IR-Beauftragter Cham Group AG Edwin van der Geest E-Mail: investoren@chamgroup.ch Telefon: +41 79 330 55 22

Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt sie den gesamten Lebenszyklus ihrer Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhaltung ab. Weiteres Wachstum kann die Firma durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das langfristig ebenfalls entwickelt werden soll.

