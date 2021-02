DGAP-News: NeXR Technologies SE: GOLD's GYM setzt NeXR-Scanning-Technologie zur Visualisierung von Trainingsfortschritten ein (deutsch)

NeXR Technologies SE: GOLD's GYM setzt NeXR-Scanning-Technologie zur Visualisierung von Trainingsfortschritten ein

^ DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation NeXR Technologies SE: GOLD's GYM setzt NeXR-Scanning-Technologie zur Visualisierung von Trainingsfortschritten ein

09.02.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NeXR Technologies SE: GOLD's GYM setzt NeXR-Scanning-Technologie zur Visualisierung von Trainingsfortschritten ein

Berlin, 09. Februar 2021

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) überzeugt erfolgreich weitere Anwenderbranchen von ihrer Scanner-Technologie. Heute gibt NeXR die Kooperation mit der international agierenden RSG Group GmbH bekannt. Die Nummer 1 in den Bereichen Fitness und Lifestyle betreibt unter anderem Fitnessstudios unter den Marken Gold's Gym, McFit, John Reed und High5.

Erneut bringt NeXR seine innovative Scanner-Technologie zum Einsatz. In der Kooperation mit der RSG Group geht es darum, die Trainingsmotivation nachhaltig zu steigern und die Fitness-Dokumentation zu vereinfachen. Im Berliner Flagship-Studio werden Gold's Gym-Mitglieder die Möglichkeit haben, sich mithilfe des von NeXR entwickelten Fusion III Bodyscanners scannen zu lassen. Anschließend erhalten sie ihren persönlichen lebensechten Avatar. Hierbei handelt es sich um ihr digitales Ebenbild mit ihren exakten Körpermaßen. Parallel hierzu entwickelt NeXR eine App für mobile Endgeräte.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=5ea1e61c4007713289aa20a078eb0c06

Bildtitel: GOLD's GYM setzt NeXR-Scanning-Technologie zur Visualisierung von Trainingsfortschritten ein

App und Avatar stellen die Trainingsdokumentation auf eine neue Stufe. Dank der digitalen Tools haben Anwender*Innen buchstäblich alles im Blick - insbesondere ihre Fitness-Fortschritte. Anschaulich lässt sich am Endgerät verfolgen, wie die Muskelgruppen wachsen und welche noch trainiert werden müssen. Dies sorgt für ein effizienteres Training, mehr Motivation und somit Spaß beim Trainieren.

Nach einer erfolgreichen Testphase wird ein flächendeckender Roll-Out der NeXR-Technologie auf weitere Studios geplant.

Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: "In einem wettbewerbsintensiven Markt unterstützen wir unseren Kooperationspartner, die RSG Group, dabei, sich deutlich von Marktbegleitern abzuheben. Gleichzeitig bietet unsere Technologie deutlichen Mehrwert für alle Mitglieder bei ihrer Trainings-Routine. Wir freuen uns sehr auf den Start des Projekts und über einen neuen, agilen und kreativen Partner an unserer Seite."

Pierre Geisensetter, Kommunikationsleiter GOLD's GYM: "Wir stehen als Gruppe innovativen Projekten generell sehr aufgeschlossen gegenüber. Neben der Entwicklung eigener Produkte setzen wir beim Thema Digitalisierung auch immer wieder auf Kooperationen mit passenden Partnern. Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, First-Mover zu sein, wenn es darum geht, das Trainingserlebnis und die Trainingserfolge unserer Mitglieder durch neuartige Technologien verbessern zu können. Das Konzept von NeXR hat uns überzeugt und wir sind gespannt auf die Ergebnisse des Tests."

Über NeXR Technologies NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: NXR) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NeXR Technologies SE Lydia Herrmann Investor Relations Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland

l.herrmann@nexr-technologies.com www.nexr-technologies.com

Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

09.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEXR Technologies SE Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 143 Fax: +49 (0) 30 403 680 141 E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1166816

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1166816 09.02.2021

°