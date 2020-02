DGAP-News: NEXR Technologies SE präsentiert den 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der Photo Booth Expo in Las Vegas (deutsch)

NEXR Technologies SE präsentiert den 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der Photo Booth Expo in Las Vegas

^ DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges NEXR Technologies SE präsentiert den 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der Photo Booth Expo in Las Vegas

21.02.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NEXR Technologies SE präsentiert den 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der Photo Booth Expo in Las Vegas

Berlin, 21. Februar 2020

Die NEXR Technologies SE (XETRA: 99SC) präsentiert vom 24. bis 27. Februar 2020 den 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der Photo Booth Expo (PBX) in Las Vegas. Nach der Weltpremiere für die innovative Scan-Technologie auf der International Consumer Electronics Show (CES) Anfang Januar können sich nun Experten auf der weltgrößten Messe für Hersteller, Lieferanten und Vermieter von Fotoautomaten von der Leistungsfähigkeit des 3D INSTAGRAPH überzeugen. Messebesucher haben hierzu unter anderem die Möglichkeit, sich direkt vor Ort einscannen zu lassen und so ihren persönlichen Avatar, ihr digitales Abbild, zu bekommen.

Die NEXR-Technologie SE bietet zahlreichen potenziellen Anwenderbranchen neue Möglichkeiten bei der Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells; beispielsweise in der Mode-, Gaming- oder Fitnessbranche. Auf Basis des Scans können die gewonnenen Daten zu den Körpermaßen bei der Größenauswahl von Kleidung helfen. So lässt sich virtuell die neueste Mode anprobieren und Anwender bekommen einen Eindruck vom Look. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, dass das Kleidungsstück passt. Auf diese Weise würde gleichzeitig die Anzahl von kostenintensiven Retouren für Online-Händler signifikant reduziert. In der Fitnessbranche lassen sich mit Hilfe des Avatars Trainingsfortschritte detailliert visualisieren und dokumentieren. Im Gaming-Bereich lässt sich das Spielerlebnis durch qualitativ hochwertige virtuelle Charaktere weiter erhöhen und individualisieren.

Die Erstellung hochwertiger, individueller Avatare bzw. Charaktere hat NEXR bereits mit dem Launch der FC BAYERN VR EXPERIENCE vor einigen Wochen unter Beweis gestellt. Für die VR Experience wurden u. a. Nationaltorhüter Manuel Neuer, Starstürmer Thomas Müller und Clublegende Giovane Élber eingescannt und animiert. Alle Schritte vom Scan über die Animation bis zur Einbindung in eine VR-Spielesoftware deckt NEXR mit seinen Geschäftsfeldern 3D Instagraph (Scan), OnPoint Studios(Motion Capture und Animation) und VRIDAY (VR Experiences) ab.

"Bereits auf der CES haben wir viel positives Feedback für den neuen 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner erhalten. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Gelegenheit, Kunden von unseren innovativen Technologien und Services zu überzeugen", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXR Technologies SE.

____________________________________________________________________________ NEXR Technologies SE ( ISIN DE000A1K03W5 ) - General Standard/Regulierter Markt

Über NEXR Technologies

NEXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NEXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NEXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NEXR Technologies SE Lydia Herrmann Investor Relations Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland

l.herrmann@nexr-technologies.com www.nexr-technologies.com

Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

21.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEXR Technologies SE Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 143 Fax: +49 (0) 30 403 680 141 E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 980583

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

980583 21.02.2020

°