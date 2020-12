DGAP-News: NeXR Technologies SE professionalisiert Unternehmensstruktur weiter: Erdal Kurtyener ist neuer Chief Financial Officer (deutsch)

NeXR Technologies SE professionalisiert Unternehmensstruktur weiter: Erdal Kurtyener ist neuer Chief Financial Officer

Berlin, 8. Dezember 2020

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) erweitert die Unternehmensführung und ernennt Erdal Kurtyener zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Seit dem 1. Dezember 2020 verstärkt Herr Kurtyener das Management um den Geschäftsführenden Direktor Markus Peuler. Die Besetzung der CFO-Position markiert somit den nächsten Schritt bei der Professionalisierung der Unternehmensstrukturen.

Erdal Kurtyener übernahm als Finanzexperte bereits bei global agierenden Unternehmen der Beauty- und Digital-Entertainment-Branche verantwortungsvolle Aufgaben. Zuletzt war Herr Kurtyener in verschiedenen leitenden Positionen der finanziellen Steuerung und des Aufbaus neuer Geschäftsfelder für den L'Oréal-Konzern und die Fox Mobile Group tätig.

Im Management der NeXR Technologies SE übernimmt Erdal Kurtyener als CFO Verantwortung für die Bereiche "Finanzen", "Corporate-IT" und "Business Development". Seine langjährigen Erfahrungen werden insbesondere dabei helfen, die Konzernstrukturen weiter auszubauen und zu professionalisieren. Sein weit verzweigtes Netzwerk ist zudem ein wertvolles Asset als Basis für Kollaborationen über Branchengrenzen hinweg.

Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: "Ich freue mich, mit Erdal Kurtyener einen ausgewiesenen Experten für Organisationsentwicklung und Finanzen an Bord von NeXR Technologies begrüßen zu dürfen. Durch die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern können wir die vor uns liegenden Herausforderungen noch effizienter angehen, unser Geschäftsmodell schneller entwickeln und reibungsloser skalieren."

"Es ist ausgesprochen motivierend, einen Beitrag zum Erfolg eines jungen Unternehmens leisten zu dürfen. Das engagierte und kreative Team von NeXR Technologies arbeitet unermüdlich daran, seine Ideen mit Game-Changer-Potenzial durch erfolgreiche Produkte Wirklichkeit werden zu lassen. Ich freue mich, Teil dieses Teams zu sein", sagt Erdal Kurtyener.

Über NeXR Technologies NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: NXR) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

