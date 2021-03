DGAP-News: NeXR Technologies SE scannt erste Speaker des Virtual Reality Investors Day ein (deutsch)

NeXR Technologies SE scannt erste Speaker des Virtual Reality Investors Day ein

NeXR Technologies SE scannt erste Speaker des Virtual Reality Investors Day ein

Berlin, 04. März 2021

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) schafft mit NeXR Seminar Innovationen für Konferenzen und Seminare. Am 8. Juni 2021 können sich Teilnehmer*innen des ersten vom Finanzdienstleister Montega AG durchgeführten Virtual Reality Investors Day (VRID) von den Vorzügen von NeXRs Konferenz- und Seminartool NeXR Seminar überzeugen. Die Privatbank DONNER & REUSCHEL unterstützt das Format als strategischer Kapitalmarktpartner der Montega AG.

Für den VRID erstellt NeXR von jedem Vorstandsmitglied einen lebensechten Avatar. Die Unternehmer können ihre Präsentation anschließend live mit ihrem digitalen Ebenbild in der Virtual-Reality-Umgebung halten. Die dazu notwendigen Scans erfolgen im NeXR-eigenen Motion Capture-Studio in Berlin.

Christoph Vilanek, CEO der freenet AG: "Ich habe viel gelesen und gehört von Bodyscans und Avataren. Dass die Erstellung so einfach ist, liegt sicherlich an der ausgefeilten Technik und dem Team mit großer Erfahrung und Expertise - mein Eindruck ist, dass NeXR definitiv der Qualitätsführer in diesem Bereich ist."

Neben Christoph Vilanek scannt NeXR zudem die Vorstände der q.beyond AG, der wallstreet:online AG, der va-Q-tec AG und der home24 SE ein. Auch Markus Peuler, CEO der NeXR Technologies SE, wird mit seinem Avatar sein Unternehmen in der Virtual-Reality-Umgebung vorstellen. Beim VRID können bis zu 20 Teilnehmer*innen die Präsentation mit den von NeXR zur Verfügung gestellten Oculus-Quest-2-Headsets in Virtual Reality verfolgen. Ein noch viel breiterer Teilnehmerkreis kann an der Konferenz per Videostream teilnehmen.

NeXR Seminar bietet gegenüber Präsenz- bzw. Video- oder Telefonkonferenzen zahlreiche Vorteile. Komplexe Inhalte können durch die lebendige 3D-Darstellung in der VR-Umgebung viel anschaulicher vermittelt werden als es bei konventionellen Video-Konferenzen möglich ist, da interaktive Umgebungen in die Präsentation miteinbezogen werden können. Die Interaktionen zwischen den Präsentator*innen und Teilnehmer*innen wirken zudem natürlicher. Das erzeugt das Gefühl einer Präsenzkonferenz, ohne dass dafür Reisen oder hoher Logistikaufwand notwendig sind. NeXR Seminar ist dezentral anwendbar und schont dadurch Budgets und die Umwelt. Gleichzeitig fördert die Immersivität die Konzentration und die Teilhabe der Teilnehmer*innen.

"NeXR Seminar im Rahmen des Virtual Reality Investors Day im Einsatz zu sehen, ist sehr spannend. Wir sind überzeugt, allen Teilnehmer*innen einen echten Mehrwert für ein bereicherndes Konferenzerlebnis bieten zu können. Der Virtual Reality Investors Day ist eine hervorragende Bühne, um sowohl mit relevanten Investoren als auch mit weiteren innovativen Unternehmen in Kontakt zu kommen und NeXR Seminar vorzustellen. Die Technik von NeXR Seminar bringt Menschen trotz der notwendigen Distanz wieder zusammen", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE.

Über NeXR Technologies NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: NXR) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur "VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

