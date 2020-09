NeXR Technologies SE Vertriebsaktivitäten im ersten Halbjahr 2020 durch COVID-19 eingeschränkt - B2B-Virtual-Reality-Anwendung NeXR Seminar ist Zukunft des Lernens

NeXR Technologies SE Vertriebsaktivitäten im ersten Halbjahr 2020 durch COVID-19 eingeschränkt - B2B-Virtual-Reality-Anwendung NeXR Seminar ist Zukunft des Lernens

Berlin, 30. September 2020

Die NeXR Technologies SE (XETRA: 99SC) hat heute ihren Halbjahresbericht 2020 vorgelegt. Massive Einschränkungen im öffentlichen Leben und umfangreiche Kontaktbeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie schlugen sich merklich in den Vertriebsaktivitäten des Experten für Virtual-Reality- (VR) und Augmented-Reality- (AR) Anwendungen nieder. Obwohl die Corona-Pandemie die Geschäftsentwicklung verzögerte, nutzte die Gesellschaft die notwendigen Anpassungen an die neuen Arbeitsbedingungen zum Schutz der Mitarbeiter gezielt, um weiter an der Umsetzung der Unternehmensstrategie zu arbeiten.

Geprägt durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sanken die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2020 auf EUR 0,2 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich durch die getroffenen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung auf EUR -4,5 Mio. nach EUR -4,7 Mio. im Vorjahr. Im Rahmen der genannten Maßnahmen passte das Unternehmen unter anderem den Personalbestand flexibel an die Anforderungen des Marktes von 66 Mitarbeitenden im Vorjahreszeitraum auf 55 Mitarbeitende im ersten Halbjahr 2020 an. Unter dem Strich erhöhte sich der Periodenfehlbetrag auf EUR 7,0 Mio. von EUR 6,5 Mio. im ersten Halbjahr 2019.

Die Corona-Eindämmungsmaßnahmen veränderten die Art der Kommunikation, der Arbeit und des Lernens rasant. Ein dynamischer Digitalisierungsschub war die Folge und erfasste die Unternehmen häufig unvorbereitet. NeXR hat seine Produktstrategie ebenso flexibel an die neuen Marktanforderungen angepasst. In lediglich fünf Monaten entstand mit "NeXR Seminar" eine leistungsfähige VR-Umgebung, die die Zukunft des Lernens, von Meetings, Seminaren oder Konferenzen bereits antizipiert und für Unternehmen anwendbar macht. NeXR Seminar verbreitert das Produktangebot und stellt zudem die nächste Evolutionsstufe in der Unternehmensentwicklung dar, indem es innerhalb der Wertschöpfungskette erstmalig die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture und VR-Experiences in einem zukunftsweisenden Produkt verbindet.

Demgegenüber wurden die Vertriebsaktivitäten für den im Januar 2020 auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierten Bodyscanner INSTAGRAPH Fusion III durch den kurz darauffolgenden Lockdown ausgebremst. Nach Ende des Lockdowns intensivierte Gespräche mit potentiellen Partnern im Zielsegment Fashion und Fitness stimmen zuversichtlich auf die kommenden Monate.

Die nach Ende des Berichtszeitraums im August durchgeführte Kapitalerhöhung wertet das Management der NeXR Technologies SE, trotz des nicht vollumfänglich platzierten Volumens, als Vertrauensbeweis in die erfolgversprechenden Aussichten der weiteren Unternehmensentwicklung. Denn neben dem Hauptaktionär Hevella Capital zeichneten auch Aktionäre aus dem Freefloat annähernd 800.000 Aktien. Der Gesellschaft floss daraus insgesamt ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 3,8 Mio. zur weiteren Produktentwicklung in den Bereichen Virtual Reality und 3D-Scannersysteme sowie deren Markteinführung zu. Mit Finanzierungszusagen von EUR 7 Mio. verfügt die NeXR Technologies SE über ausreichende Liquidität für das kommende Geschäftsjahr 2021.

Die anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der Coronavirus-Pandemie und daraus resultierende Restriktionen erschweren eine verlässliche Prognose für das zweite Halbjahr 2020. Gleichzeitig beeinträchtigen Absagen von Messen und Corona-bedingt ausfallende Kundentermine weiterhin die Vertriebsaktivitäten. Das Management der NeXR Technologies SE erwartet eine Erholung der Investitionsbereitschaft bei den Zielkunden frühestens im vierten Quartal und rechnet im Geschäftsjahr 2020 daher mit Umsatzerlösen von rund EUR 0,3 Mio. (zuvor: EUR 0,5 Mio.) und einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von rund EUR 13,5 Mio. (zuvor: EUR 13 Mio.).

Der Halbjahresbericht 2020 der NeXR Technologies SE steht unter https://www.nexr-technologies.com/de/publikationen/ als Download zur Verfügung. ___________________________________________________________________ NeXR Technologies SE ( ISIN DE000A1K03W5 ) - General Standard/Regulierter Markt

Über NeXR Technologies NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture & Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen Value Chain. '3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden können. 'OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren. Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur 'VRiday", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet. Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NeXR Technologies SE Lydia Herrmann Investor Relations Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland l.herrmann@nexr-technologies.com www.nexr-technologies.com Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEXR Technologies SE Charlottenstraße 4 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 143 Fax: +49 (0) 30 403 680 141 E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1137731

