DGAP-News: NEXR Technologies SE: Weltpremiere für den neuen 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der CES in Las Vegas (deutsch)

NEXR Technologies SE: Weltpremiere für den neuen 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der CES in Las Vegas

NEXR Technologies SE: Weltpremiere für den neuen 3D INSTAGRAPH Fusion III Scanner auf der CES in Las Vegas

Berlin, 06. Januar 2020

Die NEXR Technologies SE (XETRA: 99SC) präsentiert vom 07. bis 10. Januar auf der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mit dem Fusion III die nächste Evolutionsstufe des 3D-Scanners 3D INSTAGRAPH(R). Gleichzeitig gibt das Unternehmen einen Einblick in die Innovationskraft seiner drei Unternehmensbereiche mit den Marken 3D-Instagraph (Scannersysteme), OnPoint Studios (Motion Capture & Animation) und VRIDAY (Virtual Reality).

Messebesucher können sich vor Ort selbst von den zahlreichen Vorteilen des neuen Fusion III überzeugen:

- Der Fusion III kombiniert moderne Infrarotsensoren mit insgesamt 132 hochauflösenden Kameras, wobei jede Kamera über 18 Megapixel verfügt.

- Dem Scannersystem wird eine umfangreiche API-Schnittstelle mitgegeben und unterstützt u. a. die automatische Generierung von animierbaren digitalen 3D-Avataren in verschiedenen Formaten.

- Durch die Kombination von Infrarotsensoren und hochauflösenden Kameras wird eine hohe Prozessstabilität bei höchstmöglicher optischer Qualität erreicht.

- Für unterschiedlichste neue Anwenderbranchen, zum Beispiel im Fitness- und Fashion-Bereich, eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. So lassen sich auf Basis eines Scans der Kunden beispielsweise Kleidergrößen ermitteln, Mode simulieren und auch Körpermaße erfassen, um Trainingsfortschritte im Fitnessstudio zu dokumentieren.

- Aufgrund der Prozessautomatisierung sowie der Schnittstelle können Kunden den Scanner und seine technischen Möglichkeiten schnell und einfach in bestehende Systeme integrieren.

Zusätzlich zur Präsentation des neuen 3D INSTAGRAPH(R) Fusion III unterstreicht OnPoint Studios mit seinem Einblick in modernste Motion Capture & Animation die hohe Verzahnung und vertikale Integration der neu definierten Konzernstruktur. Mittels der wegweisenden Motion-Capture-Technologie von OnPoint Studios werden Avatare, also virtuelle lebensechte Abbilder von Personen, im Studio in Deutschland animiert und durch einen Remote-Prozess auf die Leinwand in Las Vegas gestreamt. Die OnPoint-Technologie erlaubt eine zeitgleiche Wiedergabe von Bewegung der Person und ihres virtuellen Abbilds, dem Avatar.

Erst vor einem Jahr eröffnete NEXR in Berlin sein eigenes Motion-Capture-Studio, welches zu den innovativsten in Europa zählt. Unter dem Namen OnPoint bietet es alle Motion-Capture-Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette an. Dabei adressiert OnPoint insbesondere die derzeitigen Wachstumsbranchen der Gamessoftware- und Filmindustrie. Stark nachgefragt ist eine fotorealistische Darstellung von Personen beispielsweise für Sportspiele. Konkret liegt der Fokus sowohl auf der Erfassung des gesamten Körpers sowie den Bewegungen als auch auf der fotorealistischen Aufzeichnung des Gesichts.

VRIDAY, die NEXR-Marke im Bereich VR-Projekte, wird ebenfalls für Messebesucher erlebbar sein und die jüngst gelaunchte FC Bayern München-VR-Experience vorstellen. Nutzer bekommen einen völlig neuen Einblick in einen der europäischen Spitzenvereine. Sie können ein Kopfballtraining mit Welttorhüter Manuel Neuer absolvieren oder sich über die große Historie des Vereins informieren.

"Die CES in Las Vegas ist immer ein Erlebnis und zieht regelmäßig knapp 200.000 Besucher an. Wir sind stolz darauf und freuen uns, unsere starken Marken und Produkte auf dieser Weltbühne präsentieren zu dürfen. Mit dem 3D INSTAGRAPH(R) Fusion III und seiner wegweisenden Technologie eröffnen sich uns neue Absatzmärkte in den unterschiedlichsten Anwenderbranchen. Gleichzeitig nutzen wir die Chance und stellen mit VRIDAY unsere jüngst gelaunchte FC Bayern VR Experience dem weltweiten Fachpublikum vor. OnPoint gibt einen Einblick in unsere Innovationskraft im Bereich Motion Capture & Animation. Wir haben viel vor im Jahr 2020 - und besser könnte es gar nicht starten", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXR Technologies SE.

____________________________________________________________________________

NEXR Technologies SE ( ISIN DE000A1K03W5 ) - General Standard/Regulierter Markt

Über NEXR Technologies NEXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu formen. Die NEXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. Die Geschäftsfelder VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture & Animation beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten und treten unter eigenen Namen und Marken auf. Unter der Marke "VRIDAY" werden VR-Projekte und Dienstleistungen angeboten, "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme und "OnPoint Studios" bietet in einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation an. Diese drei Geschäftsfelder arbeiten eng unter dem Dach der NEXR Technologies SE zusammen. Während "VRIDAY" als Agentur Beratung, Planung, Umsetzung und Publishing von VR Experiences für Unternehmen und Marken anbietet, wird die Technologie des Geschäftsfeldes "3D Instagraph" für die Erstellung von 3D Avataren genutzt, welche mithilfe des Motion Capture Studios OnPoint animiert und in virtuellen Welten eingebunden werden können. Bei 3D Instagraph findet die Entwicklung und der Vertrieb der eigenentwickelten 3D-Scanner nebst unterschiedlicher Anwendungssoftware statt. Mit Hilfe der Scanner können in Sekundenschnelle fotorealistische 3D Avatare erzeugt werden. Die NEXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NEXR Technologies SE; Lydia Herrmann, Investor Relations; Aroser Allee 60; 13407 Berlin; Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com; www.nexr-technologies.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: NEXR Technologies SE Aroser Allee 60 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0 Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1 E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com Internet: www.nexr-technologies.com

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 946947

