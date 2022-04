DGAP-News: NFON AG positioniert sich neu im wachsenden Markt für integrierte Business-Kommunikation (deutsch)

NFON AG positioniert sich neu im wachsenden Markt für integrierte Business-Kommunikation

NFON AG positioniert sich neu im wachsenden Markt für integrierte Business-Kommunikation

- Vorläufige Zahlen bestätigt: NFON wächst auch 2021 erneut zweistellig

- Stabilität des As-a-Service-Geschäftsmodells spiegeln sich in 90 %-Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz wider

- Strategische Partnerschaften mit branchenführenden Unternehmen sichern Zugang zu attraktiven UCaaS- und CCaaS-Märkten in Europa

- Erfolgreiche Partnerprogramme werden im zweiten Halbjahr 2022 zu einer zunehmenden Dynamik in der Seatentwicklung führen

- Prognose 2022 rechnet mit weiterem Wachstum in den Seats und wiederkehrenden Umsätzen bei einem weiterhin sehr hohen Anteil am Gesamtumsatz von mindestens 88 %

München, 07. April 2022 - NFON, europäischer Anbieter für sprachzentrierte Business-Kommunikation aus der Cloud, bestätigt die Geschäftsentwicklung 2021, in der sich wieder einmal die Stärken des As-a-Service-Geschäftsmodells zeigten. Auch in unruhigen Zeiten profitiert NFON von dem sehr hohen Anteil nachhaltig wiederkehrender Umsätze und verfügt damit über eine solide Basis für Wachstum in den kommenden Jahren. 2021 erhöhten sich die wiederkehrenden Umsätze um 14,4 % auf 68,0 Mio. Euro (2020: 59,4 Mio. Euro) und erreichten damit einen Anteil am Gesamtumsatz von 89,5 % (2020: 87,8 %). Der Gesamtumsatz stieg dabei um 12,3 % auf 75,9 Mio. Euro (2020: 67,6 Mio. Euro). Darüber hinaus baute NFON die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) um 11,9 % weiter auf 587.067 aus (31. Dezember 2020: 524.791). Gleichzeitig gelang es, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (blended ARPU) im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 9,84 Euro (2020: 9,77 Euro) zu erhöhen. Wegen der verstärkten Wachstumsinvestitionen in Personal und Marketing, belief sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Berichtszeitraum auf -2,0 Mio. Euro (2020: 2,3 Mio. Euro).

Dr. Klaus von Rottkay, CEO der NFON AG: "Business-Kommunikation entwickelt sich rasant weiter. Unternehmen werden zum Um- und Neu-Denken gezwungen und die Einführung von Cloud-Diensten beschleunigt sich. Wir als NFON sind Teil dieser Bewegung und bauen unsere Position im entstehenden Markt für integrierte Business-Kommunikation weiter aus. Unser Ziel ist es, führender Anbieter für integrierte Business-Kommunikation in Europa zu werden. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir hierfür bereits wesentliche strategische Meilensteine erreicht." So konnten die Entwicklerteams von NFON wie geplant deutlich vergrößert und die Anzahl der eingestellten Mitarbeitenden um 41 % erhöht werden. Ebenfalls wurden die Investitionen in Marketing planmäßig um 46 % erhöht sowie die Partnerprogramme NGAGE und Gemeinsam Stark entwickelt. Mit der neugegründeten polnischen Tochtergesellschaft verstärkt NFON zudem die Präsenz in den osteuropäischen Ländern und schloss Partnerschaften mit dem italienischen WebRTC Anbieter Meetecho und dem tschechischen Contact-Center-Anbieter Daktela ab.

Die strategische Fokussierung sowie die Investitionstätigkeiten der NFON richten sich somit konsequent an die Wachstumsmärkte Unified Communications as a Service (UCaaS) und Contact Center as a Service (CCaaS). Mit der Einführung von Meet & Share bietet NFON jetzt eine vollständige UC-Suite an und tritt zugleich mit dem europaweit verfügbaren omnichannel Contact Center-Produkt "Contact Center Hub" in den wachstumsstarken CCaaS-Markt ein.

"Wir haben uns im vergangenen Jahr strategisch erfolgreich weiterentwickelt und neu positioniert. NFON ist inzwischen mehr als ein Anbieter von Cloud-Telefonanlagen", fasst von Rottkay zusammen. "Auf dieser Basis werden wir 2022 neue Partner gewinnen und die Vertriebsaktivitäten deutlich erhöhen. Erfahrungsgemäß benötigen diese neuen Vertriebspartnerschaften einige Monate, bis sie zum Tragen kommen. Wir rechnen daher mit einer Seatentwicklung, die im zweiten Halbjahr an Dynamik gewinnen wird."

Trotz der aktuellen Verunsicherungen infolge des Kriegs in der Ukraine, deren Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen noch nicht abzusehen sind, blickt der Vorstand mit Optimismus auf die langfristige Entwicklung der NFON. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa erwarten der Vorstand für dieses Jahr jedoch Effekte aus einer zurückhaltenden Investitionsneigung der NFON-Kunden. Der Vorstand rechnet für 2022 mit einem weiteren Wachstum der Seats von 10 % bis 12 % und erwartet bei den wiederkehrenden Umsätzen einen Zuwachs zwischen 10 % und 12 %. Insgesamt plant NFON mit einem Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz von mindestens 88 %.

Der vollständig testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2021 steht ab heute auf der Webseite der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Die finalen Zahlen präsentiert der Vorstand im Rahmen des heute stattfindenden Capital Markets Day um 10:00 Uhr ( Anmeldung). Anmeldungen zum zweiten Teil des Capital Markets Day sind möglich unter NFON Capital Markets Day 2022.

Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 im Überblick:

Mio. Euro 2021 2020 Veränderung Gesamtumsatz 75,9 67,6 12,3 % Wiederkehrende Umsätze 68,0 59,4 14,4 % Anteil wiederkehrender Umsätze 89,5 % 87,8 % Nicht wiederkehrende Umsätze 7,9 8,2 -3,5 % Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze 10,5 % 12,2 % ARPU blended1 9,84 9,77 0,7 % Seatwachstum 587.067 524.791 11,9 % (31. Dezember) EBITDA -2,0 2,3 n/a Adj EBITDA2 -1,3 3,5 n/a 1 basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in jedem Jahr 2 Bereinigt um Retention Bonus, Aktienoptionen, Aufwand Akquisitionen, Einmaleffekte

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für sprachzentrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) mit über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Cloudya, das Kernprodukt von NFON, ist die Plattform für eine einfache, unabhängige und verlässliche Businesskommunikation für Unternehmen aller Branchen und Größen. Weitere Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich Cloud-Kommunikation, dazu zählen UCaaS, CCaaS und zukünftig iPaaS. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen begleiten wir Unternehmen in die Zukunft der Business-Kommunikation. https://corporate.nfon.com/de/

