DGAP-News: niiio finance group AG: Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST setzt auf Software von PATRONAS (deutsch)

Corporate News

niiio finance group AG: Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST setzt auf Software von PATRONAS

Görlitz, 22.2.2022: Die börsengelistete niiio finance group AG ( ISIN: DE000A2G8332 ), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, informiert über einen neuen Kunden ihrer Tochtergesellschaft PATRONAS Financial Systems GmbH: Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST führt die PATRONAS-Software OPUS für die Unterstützung ihrer externen Fondsmanager bei der real-time Bearbeitung ihrer Portfolien ein. Zu den externen Fondsmanager zählen z.B. Asset Manager und Vermögensverwalter, die als White Label-Kunden von HANSAINVEST eigene Investmentfonds anbieten.

PATRONAS OPUS ermöglicht diesen Fondsmanagern eine Dokumentation der Order von der Anlageentscheidung über die Pre-Trade-Investment Compliance bis hin zur elektronischen Orderweiterleitung an ausgewählte Trading-Desks, ohne dass es zu Medienbrüchen kommt. Eingerichtete Schnittstellen zu den Systemen der HANSAINVEST, Verwahrstellen, Brokern und Handelsplattformen erweitern den Prozess der Digitalisierung und führen zur einer weiteren Prozessautomatisierung. Durch Nutzung des angebotenen ASP-Betriebs (Application Service Providing) durch PATRONAS wird ein optimaler IT-Betrieb der Software gewährleistet.

'Wir sind sicher, mit OPUS ein System zur Administration unserer Fonds und Mandate gefunden zu haben, das unsere Prozessautomatisation sowie die Effizienz unserer administrativen Abläufe noch einmal weiter erhöht. Wir freuen uns auf die enge Kooperation und den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit PATRONAS." erläutert Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung der HANSAINVEST.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Asset-Klassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Von rund 300 Mitarbeitenden werden in über 420 Publikums- und Spezialfonds Assets mit einem Bruttofondsvermögen von über 55 Milliarden Euro administriert.

Carsten Osswald, Geschäftsführer von PATRONAS erklärt: 'HANSAINVEST ist eine der führenden Service Kapitalverwaltungsgesellschaften und wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen."

Über die niiio finance group AG Die niiio finance group AG (niiio) kreiert die führende und skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen verbindet und damit digitale Asset und Wealth Manager befähigt sich voll zu entfalten und ihre Kunden maximal zu begeistern. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für Asset und Wealth Management. Als 'one-stop-shop" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio den Ausbau der europäischen WealthTech Idee sowie die Konsolidierung des Softwaremarktes voran. Dabei hat niiio Innovationen fest im Blick und bildet bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain ab. Die Vision einer kostengünstigen digitalen Emission, Verwahrung, Depotführung und des anschließenden Handels von Wertpapieren auf DLT-Basis - und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie - setzt den 'one-stop-shop" Gedanken konsequent um.

