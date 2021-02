DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group AG: Vorstand zeichnet neue Aktien wie angekündigt (deutsch)

niiio finance group AG: niiio finance group AG: Vorstand zeichnet neue Aktien wie angekündigt

niiio finance group AG: Vorstand zeichnet neue Aktien wie angekündigt

Görlitz, 4. Februar 2021. Der Vorstand der börsengelisteten niiio finance group AG ( ISIN: DE000A2G8332 ), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement, hat heute - wie am 17.12.2020 angekündigt - neue Aktien im Wert von 800.000 Euro aus der Kapitalerhöhung gezeichnet und den notariellen Akt als Director's Dealing gemeldet. Dabei handelt es sich um die gleiche Summe, zu der er im Dezember ein Aktienpaket aus dem eigenen Bestand an einen deutschen Small Cap-Fonds verkauft hatte. Auf diese Weise ermöglichte der Vorstand und Unternehmensgründer Johann Horch indirekt die Beteiligung des institutionellen Investors an der damals noch laufenden Kapitalerhöhung.

Hintergrund dieses Vorgehens bei der Anteilsschein-Zeichnung: Die allgemeine Settlement-Methode für deutsche Publikumsfonds ist die Lieferung gegen Zahlung und als solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Das erschwert diesen Fonds die direkte Teilnahme an einer Kapitalerhöhung oder macht sie sogar unmöglich, da hier der Zeitraum zwischen Zeichnung eines Anteilsscheins und Lieferung der neuen Aktien ein bis zwei Wochen dauern kann.

Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement. Als 'Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 35 hochqualifizierte Mitarbeiter.

Kontakt: Regine Petzsch Tel: +49 (89) 286593-29 E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

