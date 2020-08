DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group legt Fokus auf das Kerngeschäft - 100 % Wachstum als Ziel angestrebt (deutsch)

niiio finance group AG: niiio finance group legt Fokus auf das Kerngeschäft - 100 % Wachstum als Ziel angestrebt

niiio finance group legt Fokus auf das Kerngeschäft - 100 % Wachstum als Ziel angestrebt

- Ultimativer Fokus auf das Kerngeschäft

- Wachstumsstrategie Cloud

Görlitz, 31.08.2020. Die börsennotierte niiio finance group AG ( ISIN: DE000A2G8332 ), Spezialist für Cloud Banking Software mit Fokus auf das Vermögensmanagement hat in den vergangenen Wochen viele Gespräche mit Banken, Softwareexperten, Branchenexperten und Investoren geführt, um das zukünftige Potenzial der niiio finance group abschätzen zu können. Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine strategische Roadmap "Strategie 2026". Dabei geht niiio von folgenden Annahmen aus:

- In 10-15 Jahren wird die Bankenlandschaft durch eine dezentrale Blockchain basierte Infrastruktur (DLT) beherrscht.

- Eine Transformation aus der heutigen Welt in die neue Welt erfolgt nur über den Weg der Cloud.

- Daraus ergibt sich eine Logik: niiio finance group will sich voll auf das Kerngeschäft konzentrieren und so schnell wie nur irgend möglich möglichst viele Banken und Versicherungen in die niiio Cloud bringen, um die beste Ausgangslage für die Transformation auf Blockchain zu haben.

Im Detail lautet die die Vision daher der Betreiber der größten deutschen Cloud-Banking-Lösung im Vermögensmanagement werden zu wollen. Dazu wird von 2021 bis 2026 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 100 % per annum an angestrebt.

Für das angepeilte Wachstum wurden 5 Gründe identifiziert.

Erstens: Der Markt, in dem niiio sich bewegt, dürfte laut Expertenschätzungen in den nächsten Jahren zweistellige Wachstumsraten erzielen. Bis 2026 soll der Cloud-Markt insgesamt je nach Branche mit 40 % -200 % wachsen. Von diesem Trend will auch niiio profitieren.

Zweitens: Banken und Finanzdienstleister haben Nachholbedarf bei der Digitalisierung. "Mit der Cloud lösen wir das Time to Market Problem der Banken. Mit der Cloud werden die Kosten drastisch gesenkt. Unser Cloud Plattform ist technologisch modern, modular, zustandslos und daher unendlich skalierbar" erklärt Johann Horch, CEO von niiio.

Drittens: Mögliche Risiken durch die Auslagerung wichtiger Prozesse haben viele Banken bisher davon abgehalten, Cloud-Dienste zu nutzen. niiio betreibt heute schon ein zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland, welches den regulatorischen Anforderungen der Banken für ein wesentliches KWG-Outsourcing entspricht. Diese Art der Private Cloud-Lösungen haben im Bankensektor einen Wettbewerbsvorteil. Zwei Drittel der befragten Unternehmen aus allen Branchen bestehen auf ein Rechenzentrum in Deutschland. "Und genau das bieten wir! Wir haben eine innovative Private Cloud-Lösung entwickelt und betreiben seit 2010 zwei Rechenzentren in Deutschland", so Johann Horch weiter.

Viertens: Mit der erfolgreichen Einführung der Premium-Version der Software bei unserem Kunden Merck Finck vor einigen Wochen hat niiio gezeigt, dass sie große Projekte stemmen kann - und der Kunde sehr zufrieden ist. Nach über zwei Jahren Vorarbeiten ging die Privatbank mit ihrer digital gestützten Vermögensberatung "live" an den Markt. "Derzeit ist unser Marktanteil noch sehr gering. In der Vergangenheit haben wir unseren Fokus auf die technische Entwicklung unserer Cloud-Banking Software gelegt. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen und in zukünftiges Wachstum zu investieren und unseren Vertrieb auszubauen" stellt Johann Horch fest.

Fünftens: niiio ist der einzige Cloud-Anbieter im Bereich des Vermögensmanagements - mit Rechenzentren in Deutschland. niiio digitalisiert als "Full-Service-Provider" die Prozesse der Kunden, damit diese effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können.

niiio strebt hohe Wachstumsraten an

Angesichts der oben genannten Gründe hat die Gesellschaft ehrgeizige Langfristziele formuliert: niiio will von 2021 bis zum Jahr 2026 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 100 % wachsen; dazu werden auch Übernahmen beitragen. Bereits 2021 soll die erste M&A-Transaktion erfolgen, wenn die laufenden Pläne aufgehen. Weitere Akquisitionen von Software-Unternehmen sollen in den nächsten Jahren folgen. "Die Target-Kriterien für 2021 lauten wie folgt: wir suchen ein klassisches Software-Unternehmen mit Kunden im Banken- oder Versicherungsumfeld mit einer Umsatzgröße von 1-3 Mio. Euro und maximal 20 Mitarbeitern; dabei sollte das Potenzial bestehen, dass wir dessen Kunden auf unser Cloud-Modell migrieren", konkretisiert Johann Horch.

Im Einklang mit der Strategie 2026 will niiio sich auf den (direkten und indirekten) Vertrieb des Kernproduktes munio.pm konzentrieren und erhebliche Investitionen in diesen Vertrieb tätigen. Der Zeitpunkt und die Rahmenbedingungen hierfür erscheint äußerst günstig, da die Software Suite vollständig entwickelt ist und die Merck Finck Lösung als überzeugendes Referenzprojekt dient. Das Interesse zu weiterer Kundengewinnung auch bei Bestandskunden wächst und die Chancen steigen, das organische Wachstum der Plattform mit Hilfe von strategischen Akquisitionen (anorganisches Wachstum) zu unterfüttern.

