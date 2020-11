DGAP-News: Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar (deutsch)

Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar

Noratis AG: 5,50 % Unternehmensanleihe ab dem 11. November 2020 an der Börse handelbar

- 12,5 Mio. Euro Platzierungsvolumen im Rahmen des öffentlichen Angebots

- Zufließende Mittel dienen dem weiteren Ausbau des Immobilienbestands

Eschborn, 9. November 2020 - Die Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis") hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer 5,50 %-Unternehmensanleihe 2020/2025 ( ISIN: DE000A3H2TV6 ) rd. 12,5 Mio. Euro bei institutionellen und privaten Anlegern platziert. Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolgt am 11. November 2020. Die zufließenden Mittel dienen der Erweiterung des Immobilienportfolios und sichern in ihrer Höhe den geplanten nächsten Wachstumsschritt beim Ausbau des Immobilienbestands. Für das mittelfristige Wachstum stehen der Noratis AG neben einer Aufstockung der Anleihe weitere Finanzierungsbausteine zur Verfügung.

Die Noratis AG hat im 1. Halbjahr 2020 insgesamt 753 Wohneinheiten erworben und damit den Immobilienbestand inklusive der gekauften, aber bilanziell noch nicht erfasster Objekte, auf über 3.400 Einheiten ausgebaut. Die Mieteinnahmen sind durch den starken Ausbau des Immobilienbestands in den ersten sechs Monaten 2020 um rd. 35 % auf rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Ein weiterer deutlicher Ausbau des Immobilienportfolios ist geplant.

Ankeraktionär der Noratis AG ist die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz), die zur Merz-Gruppe gehört. Merz hat sich verpflichtet, bis Ende 2024 insgesamt bis zu 50 Mio. Euro Eigenkapital in die Noratis AG zu investieren, die für das geplante Wachstum in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen.

Die Noratis AG kombiniert als Bestandsentwickler die Vorteile aus der Bestandshaltung von Wohnungen in Deutschland, wie u.a. stabile Mieteinnahmen, mit den Renditechancen einer Immobilienentwicklung, ohne die typischen Risiken eines Projektentwicklers zu haben. Durch die Ausrichtung auf bezahlbares Wohnen agiert die Noratis AG zudem in einem Marktsegment, das als wenig konjunkturanfällig gilt.

André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG: "Angesichts des Börsenumfelds sind wir mit der erreichten Platzierung unserer Anleihe zufrieden. Mit dem bedarfsgerechten Zufluss aus der Platzierung können wir die nächsten Wachstumsschritte wie geplant umsetzen. Zudem stehen uns weitere Finanzierungsoptionen für den Ausbau des Immobilienportfolios zur Verfügung."

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Inves-toren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 51 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1146701

