DGAP-News: Noratis AG erweitert Immobilienportfolio in Celle um 82 Wohneinheiten (deutsch)

Noratis AG erweitert Immobilienportfolio in Celle um 82 Wohneinheiten

02.06.2021

Noratis AG erweitert Immobilienportfolio in Celle um 82 Wohneinheiten

- Bestand in Celle erhöht sich auf rd. 400 Einheiten, in Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg auf über 600 Einheiten

Eschborn, 2. Juni 2021 - Die Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , "Noratis") hat ein weiteres Wohnportfolio im niedersächsischen Celle erworben. Es besteht aus 82 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rd. 5.300 m². Jones Lang LaSalle SE war im Rahmen eines Exklusivmandates für die Verkäuferseite bei der Transaktion vermittelnd tätig.

Die Wohnungen liegen innerhalb eines Quartiers im südlichen Stadtteil Westercelle, fußläufig von der Innenstadt entfernt. Sie verteilen sich auf zwei- bis dreigeschossige Mehrfamilienhäuser, die 1969 erbaut wurden und über eine solide Bausubstanz verfügen. Die Objekte verzeichnen derzeit einen Leerstand von rd. 8 %. Durch das aktive Asset Management soll die Attraktivität der Objekte für Mieter weiter gesteigert und der Leerstand somit kontinuierlich abgebaut werden.

In Celle hat Noratis ihren Immobilienbestand durch den jüngsten Erwerb auf insgesamt rund 400 Einheiten erweitert. Weitere Noratis-Wohnungen, die 2018 und 2019 erworben wurden, befinden sich in den Stadtteilen Neuenhäusen und Vorwerk. Celle gehört zur Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg mit rd. 3,8 Mio. Einwohnern in der das Portfolio der Noratis auf nunmehr über 600 Einheiten wächst. Diese verteilen sich neben Celle auf Braunschweig, Wolfenbüttel und Königslutter.

Leopold zu Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG: "Celle ist ein attraktiver Standort - nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu Hannover. Deshalb haben wir unser Portfolio vor Ort bereits zum zweiten Mal ausgebaut und können uns gut vorstellen, in der gesamten Region weiter zu wachsen."

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1200862

