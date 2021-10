DGAP-News: Noratis AG erwirbt Immobilienportfolio mit 148 Wohnungen in Schleswig-Holstein (deutsch)

Noratis AG erwirbt Immobilienportfolio mit 148 Wohnungen in Schleswig-Holstein

^ DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Noratis AG erwirbt Immobilienportfolio mit 148 Wohnungen in Schleswig-Holstein

27.10.2021 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Noratis AG erwirbt Immobilienportfolio mit 148 Wohnungen in Schleswig-Holstein

Eschborn, 27. Oktober 2021 - Die Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, baut ihr Immobilienportfolio im Norden von Deutschland weiter aus. Insgesamt 148 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rd. 9.500 m² wurden an drei Standorten in der Metropolregion Hamburg erworben. Verkäufer war die FFIRE Investment Nord GmbH & Co. KG aus Berlin, die Transaktion wurde von JLL Hamburg begleitet.

Noratis plant, den vorhandenen Leerstand sukzessive mit der bewährten Strategie von zielgerichteten Investitionen, die den Wohnwert der Mieter weiter verbessern und trotzdem bezahlbaren Wohnraum erhalten, abzubauen. Dadurch sollen sich auch hier, ebenso wie an anderen Standorten der Noratis, Mieteinnahmen und Mieterzufriedenheit gleichermaßen weiter positiv entwickeln.

Die Bestandsobjekte weisen die für die Noratis typischen Baujahre von 1965 bis 1970 auf und verfügen über eine solide und gepflegte Bausubstanz. Sie befinden sich in fußläufiger Entfernung zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), zu Schulen, Kindergärten und Geschäften des täglichen Bedarfs.

Noratis ist bereits seit vielen Jahren in Schleswig-Holstein und Norddeutschland aktiv und hält weitere Wohnimmobilienportfolios beispielsweise in Ratzeburg, Emden, Aurich und Cuxhaven. Durch den Zukauf ergeben sich Synergien in der Verwaltung.

Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG: "Schleswig-Holstein bietet für uns weiterhin lukrative Investitionsmöglichkeiten. Das Einzugsgebiet von Hamburg ist ein attraktiver Standort mit positiver Wirtschaftsdynamik und vor allem Potenzialen, die wir zu heben wissen. Weitere Zukäufe in dieser Region sind geplant."

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 51 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

27.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1243642

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1243642 27.10.2021

°