DGAP-News: Noratis AG: Noratis erwirbt 95 Wohnungen in Aurich (deutsch)

Eschborn, 11. Oktober 2021 - Die Noratis AG ( ISIN: DE000A2E4MK4 , WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat ein weiteres Immobilienportfolio in Niedersachsen erworben. In Aurich, Ostfriesland, wurden 95 Wohnungen mit einer Mietfläche von 5.650 m² gekauft. Der Nutzen-/Lastenwechsel ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Die Kreisstadt Aurich weist seit Jahren eine positive Einwohnerentwicklung auf und zählt aktuell rd. 42.000 Einwohner. Die erworbenen Mehrfamilienhäuser befinden sich unweit der Innenstadt und bilden ein zusammenhängendes Ensemble. Das Zentrum sowie Kindergärten, Schulen, Supermärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs können fußläufig erreicht werden. Damit bieten die Wohnungen nicht nur für Familien ein attraktives, zentrumsnahes und dennoch ruhiges Wohnen.

Mit dem jetzt erfolgten Ankauf hat Noratis bereits das zweite Immobilienportfolio in Ostfriesland erworben und das neunte in Niedersachsen. Durch den Ausbau des Standortes ergeben sich bei Noratis Synergien in der Objektbewirtschaftung, die sukzessive gehoben werden.

Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG: "Aurich ist für uns eine gute Erweiterung zu unseren Beständen in Ostfriesland und der Region Oldenburg-Bremen. Wir sind überzeugt von seiner wirtschaftlichen Entwicklung und wollen durch weitere Zukäufe unsere starke Präsenz im Norden Deutschlands weiter ausbauen. Darüber hinaus sind wir unverändert deutschlandweit auf der Suche nach Immobilienportfolios an vorhandenen und neuen Standorten."

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 51 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main

Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1237054

